Российский рынок АСУ ТП в 2024 году превысил 124 млрд рублей

Российский рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 2024 г. вырос год к году почти на 50% и составил 124,1 млрд руб., говорится в совместном исследовании компаний «Ультиматек», Positive Technologies и Aquarius. В 2022 г. этот показатель составлял 57,9 млрд руб., а в 2023 г. – 82,9 млрд руб. Исследование проводилось на основе онлайн-опроса топ-менеджеров 100 компаний обрабатывающей промышленности, а также анализа 786 госзакупок и таможенной статистики. По прогнозам аналитиков «Ультиматека», среднегодовой темп роста российского рынка АСУ ТП составит 27%, а к 2027 г. рынок достигнет 218,3 млрд руб.