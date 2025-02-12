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Российский рынок АСУ ТП в 2024 году превысил 124 млрд рублей

Но лишь у трети компаний уже есть план по импортозамещению этих систем
Мария Арялина
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Российский рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 2024 г. вырос год к году почти на 50% и составил 124,1 млрд руб., говорится в совместном исследовании компаний «Ультиматек», Positive Technologies и Aquarius. В 2022 г. этот показатель составлял 57,9 млрд руб., а в 2023 г. – 82,9 млрд руб. Исследование проводилось на основе онлайн-опроса топ-менеджеров 100 компаний обрабатывающей промышленности, а также анализа 786 госзакупок и таможенной статистики. По прогнозам аналитиков «Ультиматека», среднегодовой темп роста российского рынка АСУ ТП составит 27%, а к 2027 г. рынок достигнет 218,3 млрд руб.

АСУ ТП применяется во всех секторах промышленности, где есть технологические процессы, требующие автоматизации, контроля, сбора и анализа данных, в частности в ТЭКе, химической, добывающей и металлургической отраслях, машиностроении и агропроме. Высокий уровень автоматизации требуется практически везде, где стоит задача улучшить производительность, повысить качество и снизить издержки, отмечает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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