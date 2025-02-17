У гипермаркетов «Блюмарт» возникли серьезные проблемы с кредиторами

У гипермаркетов «Блюмарт» возникли серьезные проблемы с кредиторамиК сети поданы иски на 228 млн рублей и приостановлены операции по счетам
С 1 января по 14 февраля к операционной компании сети магазинов сантехники и напольных материалов «Блюмарт» подано 18 исков о взыскании долгов на общую сумму 228 млн руб., следует из данных в системе «СПАРК-Интерфакса». Общая сумма поданных за полтора месяца исков, по подсчетам «Ведомостей», оказалась почти в 8 раз больше, чем за весь прошлый год.
Помимо этого налоговые органы 14 февраля приостановили операции «Блюмарта» по счетам в Альфа-банке, Сбербанке, Т-банке и Росбанке (присоединен к Т-банку с начала 2025 г.), говорится в материалах Федеральной налоговой службы. Размер долга перед налоговой составляет чуть более 37 млн руб.
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