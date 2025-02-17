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У гипермаркетов «Блюмарт» возникли серьезные проблемы с кредиторами

К сети поданы иски на 228 млн рублей и приостановлены операции по счетам
Полина Гриценко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 1 января по 14 февраля к операционной компании сети магазинов сантехники и напольных материалов «Блюмарт» подано 18 исков о взыскании долгов на общую сумму 228 млн руб., следует из данных в системе «СПАРК-Интерфакса». Общая сумма поданных за полтора месяца исков, по подсчетам «Ведомостей», оказалась почти в 8 раз больше, чем за весь прошлый год.

Помимо этого налоговые органы 14 февраля приостановили операции «Блюмарта» по счетам в Альфа-банке, Сбербанке, Т-банке и Росбанке (присоединен к Т-банку с начала 2025 г.), говорится в материалах Федеральной налоговой службы. Размер долга перед налоговой составляет чуть более 37 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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