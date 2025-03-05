Правительство предложило ввести спецрегулирование торговли в «Сириусе»

Торговля – одна из тех сфер, где внедрение новых технологий происходит относительно медленно сравнительно со смежными отраслями, например финансовой или логистической, говорит заведующий кафедрой искусственного интеллекта Финансового университета Михаил Коротеев. При этом, по его словам, по разным оценкам, более 50% операций в ритейле может быть автоматизировано полностью или частично. Роботы снижают затраты на персонал, ИИ улучшает аналитику и прогнозирование спроса, биометрия ускоряет аутентификацию, а цифровой рубль обеспечивает мгновенные транзакции с минимальными комиссиями, говорит замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. По его словам, специальный правовой режим необходим для регулирования рисков: защиты персональных данных, предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и урегулирования правовой ответственности за действия ИИ и автономных систем.