Правительство предложило ввести спецрегулирование торговли в «Сириусе»Оно позволит опробовать сервисные инновации и экстраполировать лучшие практики на регионы
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий установить специальное регулирование отношений в сфере торговли, оказания услуг общественного питания и бытовых услуг на федеральной территории «Сириус».
Сейчас в ст. 44 закона «О федеральной территории «Сириус» перечислены сферы, регулирование которых может отличаться от правил федерального законодательства по усмотрению органов публичной власти федеральной территории. В этот список, помимо земельных отношений, технического регулирования, образовательной, медицинской и фармацевтической деятельности и др., предлагается добавить и вопросы, касающиеся торговли и общепита.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что формирование и развитие комфортной потребительской среды для гостей и жителей «Сириуса» является одной из ключевых проблем на современном этапе развития федеральной территории. В основе специального правового регулирования потребительского сектора в экономике заложен принцип формирования комфортной городской среды, направленной на получение гостями и жителями «Сириуса» продуктов и услуг высокого качества, а также обеспечение современного и инновационного уровня сервиса, говорится там же.
«Особую актуальность данный принцип приобретает с учетом нахождения на федеральной территории «Сириус» большого количества детей и молодежи, обучающихся на образовательных программах образовательного фонда «Талант и успех», научно-технологического университета «Сириус», президентского лицея «Сириус», участников масштабных мероприятий, проводимых на федеральной территории «Сириус» (таких как Всемирный фестиваль молодежи), не учитывая детей и молодежи из числа гостей, кратковременно прибывающих на федеральную территорию «Сириус» в туристических и рекреационных целях, и постоянно проживающих жителей федеральной территории «Сириус», – указано в документе.
В правительстве ожидают, что специальное правовое регулирование потребительского сектора экономики «позволит апробировать на федеральной территории «Сириус» внедрение сервисных инноваций в торговле и сфере обслуживания (внедрение роботов, искусственного интеллекта, биометрических технологий, цифрового рубля при расчетах в торговых и сервисных организациях) и экстраполировать лучшие практики на территории других регионов». «Другими словами, в силу специфики правового статуса данного публично-правового образования федеральная территория «Сириус» выступит своего рода площадкой для инноваций, которые в дальнейшем могут быть использованы на территории всей страны», – подчеркивается в пояснительной записке. «Ведомости» направили запрос в администрацию «Сириуса».
Что такое федеральная территория «Сириус»
Возможность создания в России федеральных территорий появилась после принятия в 2020 г. поправок в Конституцию. Федеральные территории являются экономически самостоятельными, имеют собственный бюджет, имущество, органы публичной власти наделены полномочиями федерального, регионального уровня и местного самоуправления. «Сириус», созданный в 2020 г., является первой и пока единственной федеральной территорией России. Он расположен в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником.
Уполномоченные органы получат свободу в определении того, как будет данная сфера регулироваться, а воспользуются они такой свободой или нет – отдельный вопрос, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «Стоит указать, что нынешний закон о «Сириусе» предоставляет возможность установления исключительного порядка регулирования практически всех существующих сфер деятельности, за исключением, собственно, торговли и общепита. Намеренно ли возник такой пробел, сказать сложно, но очевидно, что законодатель поспешил его устранить», – сказала она «Ведомостям».
Апробация новых технологий в реальных условиях на отдельно взятой территории, такой как федеральная территория «Сириус», является важным шагом для оценки их эффективности и выявления возможных недостатков, говорит генеральный директор MTS AI Дмитрий Марков. По его словам, это позволяет доработать технологии перед их масштабированием на другие регионы. «Подобный подход уже доказал свою эффективность, например, в Москве, где был успешно апробирован режим для тестирования беспилотных транспортных средств», – сказал Марков «Ведомостям».
Биометрия и видеоаналитика уже демонстрируют высокий уровень готовности к внедрению, уточнил эксперт. По его словам, эти технологии могут значительно улучшить безопасность и персонализацию услуг, например через системы распознавания лиц для быстрой и удобной идентификации клиентов. «Автономный транспорт, хотя и продолжает развиваться, уже выглядит как готовый продукт для определенных сценариев использования, таких как доставка товаров. Его внедрение может существенно сократить издержки и повысить скорость обслуживания», – заключил Марков.
Торговля – одна из тех сфер, где внедрение новых технологий происходит относительно медленно сравнительно со смежными отраслями, например финансовой или логистической, говорит заведующий кафедрой искусственного интеллекта Финансового университета Михаил Коротеев. При этом, по его словам, по разным оценкам, более 50% операций в ритейле может быть автоматизировано полностью или частично. Роботы снижают затраты на персонал, ИИ улучшает аналитику и прогнозирование спроса, биометрия ускоряет аутентификацию, а цифровой рубль обеспечивает мгновенные транзакции с минимальными комиссиями, говорит замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. По его словам, специальный правовой режим необходим для регулирования рисков: защиты персональных данных, предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и урегулирования правовой ответственности за действия ИИ и автономных систем.
Технический директор IT-компании HFLabs Никита Назаров сказал «Ведомостям», что прежде всего интересно было бы посмотреть на эксперименты с цифровым рублем в «Сириусе». «Пока в обществе настороженное отношение к этой форме национальной валюты, и было бы полезно хоть где-то обкатать ее в реальных сценариях использования. В условиях федеральной территории это сделать проще», – отметил он. Искусственный интеллект, биометрические технологии и роботы в ритейле развиваются и без специальной песочницы, говорит Назаров.