LVMH регистрирует в России бренды шампанского

LVMH регистрирует в России бренды шампанскогоВозобновление официальных поставок снизит количество контрафакта, но не цены на продукцию
Компания Moёt Hennessy Champagne & Services, принадлежащая французской группе Moёt Hennessy Louis Vuitton (LVMH), в конце февраля подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков шампанских игристых вин – Chandon, Veuve Clicquot, Krug. Это следует из материалов Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости».
LVMH остановила официальные поставки своей продукции в Россию в марте 2022 г. после начала СВО. «Ведомости» направили уточняющие вопросы в пресс-службу группы LVMH и в Роспатент.
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