Правительство предложило поднять лимит для сервисов рассрочки до 50 000 рублей

Правительство России намерено установить лимит на покупки через сервисы рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later) до передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) на уровне 50 000 руб. Об этом говорится в отзыве на законопроект о BNPL-сервисах. Отзыв подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко и 2 марта направлен в Госдуму (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). В текущей редакции законопроекта установлен лимит в 15 000 руб.