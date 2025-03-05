Правительство предложило поднять лимит для сервисов рассрочки до 50 000 рублей

Правительство предложило поднять лимит для сервисов рассрочки до 50 000 рублейВ текущей редакции законопроекта потолок составляет лишь 15 000 рублей
Правительство России намерено установить лимит на покупки через сервисы рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later) до передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) на уровне 50 000 руб. Об этом говорится в отзыве на законопроект о BNPL-сервисах. Отзыв подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко и 2 марта направлен в Госдуму (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). В текущей редакции законопроекта установлен лимит в 15 000 руб.
Потолок предлагается установить с 1 января 2026 г., но не ранее дня вступления закона в силу. Правительство объясняет в отзыве повышение лимита «динамикой ценообразования, уровнем доступности товаров и услуг и конкуренции на потребительском рынке».
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