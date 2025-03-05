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Правительство предложило поднять лимит для сервисов рассрочки до 50 000 рублей

В текущей редакции законопроекта потолок составляет лишь 15 000 рублей
Лиана Липанова
Екатерина Литова
Объем российского рынка BNPL-сервисов в 2024&nbsp;г. вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023&nbsp;г. – со 180 млрд до 300 млрд руб.
Объем российского рынка BNPL-сервисов в 2024 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. – со 180 млрд до 300 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России намерено установить лимит на покупки через сервисы рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later) до передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) на уровне 50 000 руб. Об этом говорится в отзыве на законопроект о BNPL-сервисах. Отзыв подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко и 2 марта направлен в Госдуму (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). В текущей редакции законопроекта установлен лимит в 15 000 руб.

Потолок предлагается установить с 1 января 2026 г., но не ранее дня вступления закона в силу. Правительство объясняет в отзыве повышение лимита «динамикой ценообразования, уровнем доступности товаров и услуг и конкуренции на потребительском рынке». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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