Маркетплейсы просят снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике

Представитель Минэка сообщил, что предложение АКИТ в рабочем порядке ранее поступало в министерство. Только в рамках процедуры общественного обсуждения было направлено около 200 предложений, отметил собеседник. Все они, по его словам, прорабатываются и анализируются, многие учитываются, а дальнейшая доработка законопроекта будет проходить на площадке Федерального собрания.