Маркетплейсы просят снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике

Маркетплейсы просят снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономикеС учетом масштаба их бизнеса предлагаемые сейчас санкции могут фактически стать оборотными штрафами
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупных игроков рынка онлайн-торговли) предложила снизить штрафы для маркетплейсов в законопроекте «О платформенной экономике» (сейчас на этапе разработки). АКИТ направила предложения к заседанию рабочей группы при Минэкономразвития, которое состоится 5 марта 2025 г., рассказал источник «Ведомостей» из рабочей группы. Представитель АКИТ отправку письма подтвердил.
Представитель Минэка сообщил, что предложение АКИТ в рабочем порядке ранее поступало в министерство. Только в рамках процедуры общественного обсуждения было направлено около 200 предложений, отметил собеседник. Все они, по его словам, прорабатываются и анализируются, многие учитываются, а дальнейшая доработка законопроекта будет проходить на площадке Федерального собрания.