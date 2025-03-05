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Маркетплейсы просят снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике

С учетом масштаба их бизнеса предлагаемые сейчас санкции могут фактически стать оборотными штрафами
Лиана Липанова
В текущей версии законопроекта штрафы очевидно несоразмерны деянию – за любое нарушение штраф от 500&nbsp;000 до 2 млн руб.
В текущей версии законопроекта штрафы очевидно несоразмерны деянию – за любое нарушение штраф от 500 000 до 2 млн руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупных игроков рынка онлайн-торговли) предложила снизить штрафы для маркетплейсов в законопроекте «О платформенной экономике» (сейчас на этапе разработки). АКИТ направила предложения к заседанию рабочей группы при Минэкономразвития, которое состоится 5 марта 2025 г., рассказал источник «Ведомостей» из рабочей группы. Представитель АКИТ отправку письма подтвердил.

Представитель Минэка сообщил, что предложение АКИТ в рабочем порядке ранее поступало в министерство. Только в рамках процедуры общественного обсуждения было направлено около 200 предложений, отметил собеседник. Все они, по его словам, прорабатываются и анализируются, многие учитываются, а дальнейшая доработка законопроекта будет проходить на площадке Федерального собрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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