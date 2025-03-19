Суд в Нью-Йорке встал на сторону дочери совладельца «Фосагро»

Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего Юлия Гурьева-Мотлохов убедила суд в США раскрыть данные о транзакциях властей Антигуа и Барбуды, связанных с якобы незаконной экспроприацией и принудительной продажей ее роскошной яхты Alfa Nero. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.