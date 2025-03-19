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Суд в Нью-Йорке встал на сторону дочери совладельца «Фосагро»

Она получит данные о транзакциях властей Антигуа, которые конфисковали у нее яхту
Артем Кульша
Alf van Beem
Alf van Beem

Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего Юлия Гурьева-Мотлохов убедила суд в США раскрыть данные о транзакциях властей Антигуа и Барбуды, связанных с якобы незаконной экспроприацией и принудительной продажей ее роскошной яхты Alfa Nero. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.

17 марта 2025 г. окружной суд Южного округа Нью-Йорка приказал владельцу платежной системы в долларах США CHIPS, The Clearing House Payments Company, а также Федеральному резервному банку Нью-Йорка передать запрошенные данные Гурьевой-Мотлохов в течение 30 дней, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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