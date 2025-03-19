Суд в Нью-Йорке встал на сторону дочери совладельца «Фосагро»Она получит данные о транзакциях властей Антигуа, которые конфисковали у нее яхту
Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего Юлия Гурьева-Мотлохов убедила суд в США раскрыть данные о транзакциях властей Антигуа и Барбуды, связанных с якобы незаконной экспроприацией и принудительной продажей ее роскошной яхты Alfa Nero. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.
17 марта 2025 г. окружной суд Южного округа Нью-Йорка приказал владельцу платежной системы в долларах США CHIPS, The Clearing House Payments Company, а также Федеральному резервному банку Нью-Йорка передать запрошенные данные Гурьевой-Мотлохов в течение 30 дней, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».
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