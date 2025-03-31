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«Новосталь-М» в 2025 году начнет выпускать цинк в Балакове

Помимо внутреннего рынка компания сможет поставлять его в страны Средней Азии
Георгий Бичашвили
Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Лисицын / РИА Новости

Электросталеплавильный холдинг «Новосталь-М» готовится к запуску в 2025 г. цинкового производства на своей площадке в городе Балаково Саратовской области. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления холдинга Иван Демченко. Инвестиции в завод «Экоцинк», по его словам, составили 4,5 млрд руб.

Предприятие будет перерабатывать до 110 000 т в год используемой в качестве сырья металлургической пыли и выпускать 30 000 т оксида цинка (белый кристаллический порошок). Старт производства запланирован на конец года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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