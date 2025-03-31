«Новосталь-М» в 2025 году начнет выпускать цинк в Балакове

«Новосталь-М» в 2025 году начнет выпускать цинк в БалаковеПомимо внутреннего рынка компания сможет поставлять его в страны Средней Азии
Электросталеплавильный холдинг «Новосталь-М» готовится к запуску в 2025 г. цинкового производства на своей площадке в городе Балаково Саратовской области. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель правления холдинга Иван Демченко. Инвестиции в завод «Экоцинк», по его словам, составили 4,5 млрд руб.
Предприятие будет перерабатывать до 110 000 т в год используемой в качестве сырья металлургической пыли и выпускать 30 000 т оксида цинка (белый кристаллический порошок). Старт производства запланирован на конец года.