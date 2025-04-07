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Строительство второй очереди аэропорта «Пулково» сдвинулось на 2027 год

Проект оценивается почти в 200 млрд рублей и будет реализован в три этапа
Светлана Афонина
После завершения всего инвестпроекта по расширению аэропорта пропускная способность «Пулково» составит около 40 млн пассажиров в год
После завершения всего инвестпроекта по расширению аэропорта пропускная способность «Пулково» составит около 40 млн пассажиров в год / Андрей Гордеев / Ведомости

Строительство второй очереди аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге планируется начать в 2027 г. Это «Ведомостям» рассказал источник в одном из крупных авиаперевозчиков и подтвердили два собеседника, знакомых с планами управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). По словам источника в авиакомпании, приступить к строительным работам изначально планировалось в 2025 г., но их перенесли на 2027 г.

О планах начать работы по второй очереди «Пулково» до середины 2025 г. говорил осенью 2023 г. также и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Структуры банка входят в состав акционеров ВВСС. Источник, близкий к ВВСС, подтверждает, что начало строительства в 2025 г. было «одним из рассматриваемых сценариев». Но из-за необходимости вносить изменения в генплан города и правила землепользования этот срок, утверждает он, потерял актуальность. Другой источник «Ведомостей» в числе причин переноса сроков называет высокую стоимость заемных средств, которые придется привлекать для строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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