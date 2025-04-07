Строительство второй очереди аэропорта «Пулково» сдвинулось на 2027 год

О планах начать работы по второй очереди «Пулково» до середины 2025 г. говорил осенью 2023 г. также и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Структуры банка входят в состав акционеров ВВСС. Источник, близкий к ВВСС, подтверждает, что начало строительства в 2025 г. было «одним из рассматриваемых сценариев». Но из-за необходимости вносить изменения в генплан города и правила землепользования этот срок, утверждает он, потерял актуальность. Другой источник «Ведомостей» в числе причин переноса сроков называет высокую стоимость заемных средств, которые придется привлекать для строительства.