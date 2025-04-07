Россияне стали чаще оставлять чаевые косметологам и массажистам

Например, в косметологии количество таких транзакций, по данным сервиса, выросло за этот период на 8,3% год к году. В этой сфере медуслуг средний размер чаевых оказался наибольшим за отчетный период – 568 руб. За 2024 г. средний чек чаевых в косметологии увеличился почти на 15% к предыдущему году, тогда как за 2023 г. – на 3%, уточнил представитель «Нетмонет».