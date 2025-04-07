Россияне стали чаще оставлять чаевые косметологам и массажистам

Россияне стали чаще оставлять чаевые косметологам и массажистамТакая практика становится привычной для сферы услуг
В сфере услуг (косметические процедуры, фитнес-залы, отели и т. д.) по итогам I квартала 2025 г. клиенты стали на 15% чаще оставлять чаевые, чем за аналогичный период предыдущего года, подсчитали для «Ведомостей» аналитики сервиса «Нетмонет» (принадлежит Альфа-банку).
Например, в косметологии количество таких транзакций, по данным сервиса, выросло за этот период на 8,3% год к году. В этой сфере медуслуг средний размер чаевых оказался наибольшим за отчетный период – 568 руб. За 2024 г. средний чек чаевых в косметологии увеличился почти на 15% к предыдущему году, тогда как за 2023 г. – на 3%, уточнил представитель «Нетмонет».
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