«Восток инвестиции» приобретут долю в логистической платформе «Монополия»Эксперты предполагают, что речь может идти о 15% компании
Инвестхолдинг «Восток инвестиции» (МКООО «Кенигсберг инвестментс», ранее Baring Vostok) во главе с Еленой Ивашенцевой планирует купить миноритарную долю в логистической компании «Монополия». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал основатель, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев. Представитель «Восток инвестиций» подтвердил планы по инвестициям. Стороны детали сделки не раскрывают.
«Монополия» разрабатывает цифровую платформу для автогрузоперевозок, которая как агрегатор сводит грузоотправителей и водителей, таким образом сама компания зарабатывает на комиссии от этих заказов. Сейчас платформа объединяет более 5500 активных перевозчиков и свыше 80 000 транспортных средств, которые обеспечивают оборот в 240 млрд руб., рассказал Дмитриев. За 2024 г. прибыль от цифровой платформы выросла на 54% год к году и составляет сейчас 80% от всей валовой прибыли группы в 4,4 млрд руб., рассказал он. Выручка «Монополии» за 2024 г. по МСФО достигла 60,2 млрд руб., уточнил представитель компании.