«Восток инвестиции» приобретут долю в логистической платформе «Монополия»

«Монополия» разрабатывает цифровую платформу для автогрузоперевозок, которая как агрегатор сводит грузоотправителей и водителей, таким образом сама компания зарабатывает на комиссии от этих заказов. Сейчас платформа объединяет более 5500 активных перевозчиков и свыше 80 000 транспортных средств, которые обеспечивают оборот в 240 млрд руб., рассказал Дмитриев. За 2024 г. прибыль от цифровой платформы выросла на 54% год к году и составляет сейчас 80% от всей валовой прибыли группы в 4,4 млрд руб., рассказал он. Выручка «Монополии» за 2024 г. по МСФО достигла 60,2 млрд руб., уточнил представитель компании.