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Аналитики ожидают снижения дефицита серебра на мировом рынке в 2025 году

Но полностью покрыть глобальный спрос производители драгметалла пока не могут
Георгий Бичашвили
SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP
SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP

Мировой рынок серебра в 2025 г. останется дефицитным пятый год подряд, но объем нехватки металла снизится. Такой прогноз в ежегодном обзоре приводят аналитики Института серебра (The Silver Institute). Мировой спрос на серебро в этом году, согласно прогнозу организации, снизится на 1% до 1,15 млрд тройских унций.

Промышленный сектор остается главной сферой применения серебра, следует из данных The Silver Institute. Металл хорошо проводит тепло, электричество и устойчив к коррозии. Согласно прогнозу организации, в 2025 г. объемы промышленного использования серебра останутся на уровне прошлого года – 677,4 млн унций (-0,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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