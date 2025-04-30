Аналитики ожидают снижения дефицита серебра на мировом рынке в 2025 году

Мировой рынок серебра в 2025 г. останется дефицитным пятый год подряд, но объем нехватки металла снизится. Такой прогноз в ежегодном обзоре приводят аналитики Института серебра (The Silver Institute). Мировой спрос на серебро в этом году, согласно прогнозу организации, снизится на 1% до 1,15 млрд тройских унций.