Аналитики ожидают снижения дефицита серебра на мировом рынке в 2025 году

Аналитики ожидают снижения дефицита серебра на мировом рынке в 2025 годуНо полностью покрыть глобальный спрос производители драгметалла пока не могут
Мировой рынок серебра в 2025 г. останется дефицитным пятый год подряд, но объем нехватки металла снизится. Такой прогноз в ежегодном обзоре приводят аналитики Института серебра (The Silver Institute). Мировой спрос на серебро в этом году, согласно прогнозу организации, снизится на 1% до 1,15 млрд тройских унций.
Промышленный сектор остается главной сферой применения серебра, следует из данных The Silver Institute. Металл хорошо проводит тепло, электричество и устойчив к коррозии. Согласно прогнозу организации, в 2025 г. объемы промышленного использования серебра останутся на уровне прошлого года – 677,4 млн унций (-0,5%).
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