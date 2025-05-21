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10 крупнейших фармдистрибуторов заняли более 94% аптечной розницы

Число мелких игроков сокращается на фоне жесткой конкуренции и банкротств
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2025 г. 10 крупнейших фармдистрибуторов увеличили свою долю от общего оборота в аптечном сегменте на 4,8 п. п. к аналогичному периоду предыдущего года до 94,3%, подсчитали в DSM Group (исследование есть у «Ведомостей»). Год назад – в I квартале 2024 г. – эта доля даже снизилась на 2,9 п. п. до 89,5%, по расчетам аналитиков.

В госсегменте доля десятки крупнейших фармдистрибуторов в I квартале 2025 г., по данным DSM Group, росла медленнее – на 1,5 п. п. до 53,1%. С учетом продаж госсегменту доля 10 крупнейших игроков в целом на российском фармрынке выросла на 3,2 п. п. до 80,4%, утверждают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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