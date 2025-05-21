10 крупнейших фармдистрибуторов заняли более 94% аптечной розницы

10 крупнейших фармдистрибуторов заняли более 94% аптечной розницыЧисло мелких игроков сокращается на фоне жесткой конкуренции и банкротств
В I квартале 2025 г. 10 крупнейших фармдистрибуторов увеличили свою долю от общего оборота в аптечном сегменте на 4,8 п. п. к аналогичному периоду предыдущего года до 94,3%, подсчитали в DSM Group (исследование есть у «Ведомостей»). Год назад – в I квартале 2024 г. – эта доля даже снизилась на 2,9 п. п. до 89,5%, по расчетам аналитиков.
В госсегменте доля десятки крупнейших фармдистрибуторов в I квартале 2025 г., по данным DSM Group, росла медленнее – на 1,5 п. п. до 53,1%. С учетом продаж госсегменту доля 10 крупнейших игроков в целом на российском фармрынке выросла на 3,2 п. п. до 80,4%, утверждают аналитики.
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