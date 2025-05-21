10 крупнейших фармдистрибуторов заняли более 94% аптечной розницы

В I квартале 2025 г. 10 крупнейших фармдистрибуторов увеличили свою долю от общего оборота в аптечном сегменте на 4,8 п. п. к аналогичному периоду предыдущего года до 94,3%, подсчитали в DSM Group (исследование есть у «Ведомостей»). Год назад – в I квартале 2024 г. – эта доля даже снизилась на 2,9 п. п. до 89,5%, по расчетам аналитиков.