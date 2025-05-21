Сталь в России в 2025 году подешевеет на 11%В условиях санкций это негативно отразится на финпоказателях металлургов
Средневзвешенная цена на стальной прокат на внутреннем рынке России в 2025 г. снизится на 11% к уровню прошлого года. Такой прогноз приводят в своем обзоре эксперты аналитической компании «Эйлер аналитические технологии». Документ есть у «Ведомостей».
По прогнозу компании, стоимость 1 т горячекатаного проката у производителей (базис EXW – франко-завод) в этом году составит $543. В прошлом году 1 т проката в России можно было купить за $608, в I квартале 2025 г. средневзвешенная цена составила $540/т. При этом текущая спотовая цена выше – $638/т. С апреля металлурги начали перекладывать в цены продолжающийся рост издержек, отмечается в обзоре.
Экспортные котировки в 2025 г. также снизятся, но незначительно. На базисе FOB («с погрузкой на судно») цена на прокат сократится на 0,4% до $523/т.