Сталь в России в 2025 году подешевеет на 11%

По прогнозу компании, стоимость 1 т горячекатаного проката у производителей (базис EXW – франко-завод) в этом году составит $543. В прошлом году 1 т проката в России можно было купить за $608, в I квартале 2025 г. средневзвешенная цена составила $540/т. При этом текущая спотовая цена выше – $638/т. С апреля металлурги начали перекладывать в цены продолжающийся рост издержек, отмечается в обзоре.