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Сталь в России в 2025 году подешевеет на 11%

В условиях санкций это негативно отразится на финпоказателях металлургов
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средневзвешенная цена на стальной прокат на внутреннем рынке России в 2025 г. снизится на 11% к уровню прошлого года. Такой прогноз приводят в своем обзоре эксперты аналитической компании «Эйлер аналитические технологии». Документ есть у «Ведомостей».

По прогнозу компании, стоимость 1 т горячекатаного проката у производителей (базис EXW – франко-завод) в этом году составит $543. В прошлом году 1 т проката в России можно было купить за $608, в I квартале 2025 г. средневзвешенная цена составила $540/т. При этом текущая спотовая цена выше – $638/т. С апреля металлурги начали перекладывать в цены продолжающийся рост издержек, отмечается в обзоре.

Экспортные котировки в 2025 г. также снизятся, но незначительно. На базисе FOB («с погрузкой на судно») цена на прокат сократится на 0,4% до $523/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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