Сбербанк хочет взыскать более 91 млрд рублей с бывшего трейдера Антипинского НПЗ

Сбербанк хочет взыскать более 91 млрд рублей с бывшего трейдера Антипинского НПЗОтветчиком по делу выступает НК «Новый поток»
Суть исковых требований банка не раскрывается, но в КАД отмечено, что дело связано с исполнением обязательств по договорам займа и кредита. Сбербанк также просит суд рассмотреть дело в закрытом режиме, свидетельствуют данные картотеки. «Ведомости» направили запрос представителям Сбербанка и НКНП.
Нефтяная компания «Новый поток» занимается разведкой и добычей нефти на Воронцовском, Могутовском и Гремячевском месторождениях в Оренбургской и Самарской областях с общими запасами 50 млн т. Выручка за 2024 г. выросла на 74% до 66,7 млрд руб., чистая прибыль – на 57% до 12,5 млрд руб.
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