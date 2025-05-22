Сбербанк хочет взыскать более 91 млрд рублей с бывшего трейдера Антипинского НПЗ

Нефтяная компания «Новый поток» занимается разведкой и добычей нефти на Воронцовском, Могутовском и Гремячевском месторождениях в Оренбургской и Самарской областях с общими запасами 50 млн т. Выручка за 2024 г. выросла на 74% до 66,7 млрд руб., чистая прибыль – на 57% до 12,5 млрд руб.