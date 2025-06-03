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Сеть магазинов спортивного питания 5lb может стать банкротом

Спрос на такую продукцию смещается в онлайн
Полина Гриценко
Ведомости
Ведомости

Дистрибутор биологически активных добавок (БАД) и спортивного питания ООО «ВПЛаб» 28 мая уведомил кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Тверской области с иском о признании несостоятельным ООО «СН девелопмент». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте федерального реестра сведений о банкротстве. Данная компания занимается развитием сети магазинов по продаже спортивного питания 5lb.

«СН девелопмент» должен «ВПЛабу» 11,3 млн руб. По крайней мере, именно такую сумму Арбитражный суд Москвы поручил выплатить кредитору в ноябре 2024 г. Все магазины 5lb работают по франшизе, сеть продолжает свое развитие, говорит представитель сети. По его словам, компания сохраняет «деловые отношения» с «ВПЛабом», его продукция представлена на полках магазинов. Связаться с представителем «ВПЛаба» не удалось. Директор по развитию бизнеса бренда спортивного питания VPLab («ВПЛаб» выступает его франчайзи) Эдгарс Круминыш уверяет, что «ВПЛаб» и сам имеет задолженность перед его фирмой, но подробностей не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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