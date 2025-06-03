Сеть магазинов спортивного питания 5lb может стать банкротом

«СН девелопмент» должен «ВПЛабу» 11,3 млн руб. По крайней мере, именно такую сумму Арбитражный суд Москвы поручил выплатить кредитору в ноябре 2024 г. Все магазины 5lb работают по франшизе, сеть продолжает свое развитие, говорит представитель сети. По его словам, компания сохраняет «деловые отношения» с «ВПЛабом», его продукция представлена на полках магазинов. Связаться с представителем «ВПЛаба» не удалось. Директор по развитию бизнеса бренда спортивного питания VPLab («ВПЛаб» выступает его франчайзи) Эдгарс Круминыш уверяет, что «ВПЛаб» и сам имеет задолженность перед его фирмой, но подробностей не привел.