Краболовная компания «Тефида» пытается вернуть шесть потерянных судов

Решение ФАС «Тефида» попыталась оспорить, но проиграла суды двух инстанций. Апелляция признала, что Козлов утратил свои зарубежные управленческие функции уже после начала разбирательства и после выдачи заключения ФАС, значит, на момент принятия решения иностранный контроль сохранялся. В итоге в 2023 г. Росрыболовство на основании судебно подтвержденного заключения антимонопольной службы расторгло договоры с «Тефидой» и лишило ее прав на квоты на вылов. После этого положение компании последовательно ухудшалось. Выручка за 2023 г. составила 1,1 млрд руб. с убытком в 1,43 млрд руб. В прошлом году компания не получила прибыли, уйдя в минус на 650 млн руб.