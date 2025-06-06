Краболовная компания «Тефида» пытается вернуть шесть потерянных судов

Краболовная компания «Тефида» пытается вернуть шесть потерянных судовСуда успели покинуть российские воды и уйти под американский контроль
Крупная рыбопромысловая компания «Тефида», специализирующаяся на крабах, пытается вернуть в собственность шесть своих судов. Они уплыли из России и находятся предположительно под американским контролем. Арбитражный суд Приморского края, куда «Тефида» подала иск, 30 мая поддержал ее и наложил обеспечительные меры, запретив пограничной службе ФСБ выпускать из территориальных вод России суда «Прометей», «Посейдон», «Персей», «Пегас», «Парис» и «Нептун» в случае их возвращения.
Сама «Тефида» (100% акций, ключевые активы и промысловый флот) была обращена по иску Генпрокуратуры в доход государства в марте 2024 г. Тогда же, как следует из заявления компании в суд, шесть ее судов вышли из территориальных вод РФ с нарушением судебного запрета, наложенного месяцем ранее в рамках иска Генпрокуратуры. Регистрационные изменения о переходе права собственности к Российской Федерации были оформлены в налоговых органах в начале марта 2025 г.
Управление «Тефидой» перешло к АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания», полномочия акционера – к Росимуществу.
Теперь государственная компания, как следует из иска, также требует признать ничтожными сделки «Тефиды» с бывшим американским партнером Marine Fishing International и офшорной структурой Deepsea Fisheries S.A. С ними у компании были оформлены договоры цессии, по которым права на суда перешли к иностранным владельцам. Нынешнее руководство «Тефиды» считает, что эти сделки были фиктивными, поскольку оформлены задним числом, а целью их был вывод судов из-под российского контроля и срыв реализации решения о передаче в госсобственность. В итоге «Тефида» фактически осталась без средств для промысла.
Вместе с иском о признании сделок с американской фирмой ничтожными «Тефида» в качестве обеспечительной меры попросила наложить запрет на выход судов из российских вод.
Приняв иск к рассмотрению, арбитражный суд согласился с доводами истца, посчитав, что существует реальный риск утраты имущества и невозможности исполнения будущего судебного акта. В определении говорится, что обеспечительные меры в таких случаях прямо предусмотрены законом и применяются в ситуациях, когда актив – особенно такой мобильный, как рыболовное судно, – может быть быстро выведен за пределы российской юрисдикции и потерян для исполнения решения суда.
Третьими лицами по иску заявлены Генпрокуратура, Росимущество, МИФНС № 12 по Приморскому краю, отдел адресно-справочной работы УМВД России по Приморскому краю и бывший гендиректор «Тефиды» Евгений Ткаченко. Первое заседание непосредственно по иску о признании сделок недействительными назначено на 23 июня.
Согласно данным СПАРК, в 2021 г. выручка «Тефиды» составила 1,85 млрд руб., а чистая прибыль – 964 млн руб. За 2022 г. компания выручила 1,43 млрд руб., прибыль упала до 449 млн руб. При этом в марте 2022 г. ФАС пришла к выводу, что компания фактически находится под контролем иностранного инвестора. Основанием стало то, что ее основной бенефициар Алексей Козлов на протяжении нескольких лет занимал руководящие посты в американских компаниях Marine Fishing International Inc. и Marine Fishing International LLC. Это дало основание считать структуру подконтрольной иностранному капиталу, что запрещено российским законодательством для компаний, владеющих промысловыми квотами.
Решение ФАС «Тефида» попыталась оспорить, но проиграла суды двух инстанций. Апелляция признала, что Козлов утратил свои зарубежные управленческие функции уже после начала разбирательства и после выдачи заключения ФАС, значит, на момент принятия решения иностранный контроль сохранялся. В итоге в 2023 г. Росрыболовство на основании судебно подтвержденного заключения антимонопольной службы расторгло договоры с «Тефидой» и лишило ее прав на квоты на вылов. После этого положение компании последовательно ухудшалось. Выручка за 2023 г. составила 1,1 млрд руб. с убытком в 1,43 млрд руб. В прошлом году компания не получила прибыли, уйдя в минус на 650 млн руб.
«Ведомости» направили запрос в АО «Тефида».
Реальное возвращение кораблей из-под американского контроля маловероятно, даже если сделка (договоры цессии. – «Ведомости») будет признана недействительной, полагает адвокат NSP Сергей Бахмисов. Но бывают случаи, когда американская юрисдикция позволяет возвращать транспорт, незаконно покинувший российские воды, констатирует эксперт. Если речь идет о дружественной юрисдикции, возможен вариант юридического возвращения судов в случае отмены сделок, считает старший юрист Verba Legal Андрей Демичев. Но если контроль над флотом уже перешел к структурам из недружественных стран, то даже при решении суда в пользу «Тефиды» исполнение такого решения за границей – практически невозможный исход, предупреждает он.