Минприроды предложило кратно повысить экосбор на упаковку

Минприроды предложило кратно повысить экосбор на упаковкуПроизводители опасаются роста цен на продукты на фоне повышения себестоимости
Минсельхоз 5 июня разослал отраслевым ассоциациям расчеты Минприроды по повышению экологического сбора, рассказал «Ведомостям» менеджер производителя продуктов питания. Согласно новым расчетам, ставка экологического сбора в 2026 г. может повыситься в 3–18 раз к уровню 2025 г. в зависимости от вида упаковки, следует из документа. В Минэкономразвития подтвердили получение проекта документа. Он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщил представитель ведомства.
Минприроды «ведет работу по актуализации ставок» экосбора, но «о конкретных изменениях базовых значений тех или иных групп товаров говорить пока преждевременно», сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Такая работа проводится по поручению правительства и президента совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором, уточнил он. По его словам, по законодательству «ставки должны быть экономически обоснованными» – об этом отдельно говорится в поручении президента.