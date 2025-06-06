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Минприроды предложило кратно повысить экосбор на упаковку

Производители опасаются роста цен на продукты на фоне повышения себестоимости
Полина Гриценко
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз 5 июня разослал отраслевым ассоциациям расчеты Минприроды по повышению экологического сбора, рассказал «Ведомостям» менеджер производителя продуктов питания. Согласно новым расчетам, ставка экологического сбора в 2026 г. может повыситься в 3–18 раз к уровню 2025 г. в зависимости от вида упаковки, следует из документа. В Минэкономразвития подтвердили получение проекта документа. Он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщил представитель ведомства.

Минприроды «ведет работу по актуализации ставок» экосбора, но «о конкретных изменениях базовых значений тех или иных групп товаров говорить пока преждевременно», сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Такая работа проводится по поручению правительства и президента совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором, уточнил он. По его словам, по законодательству «ставки должны быть экономически обоснованными» – об этом отдельно говорится в поручении президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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