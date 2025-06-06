Минприроды предложило кратно повысить экосбор на упаковку

Минприроды «ведет работу по актуализации ставок» экосбора, но «о конкретных изменениях базовых значений тех или иных групп товаров говорить пока преждевременно», сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Такая работа проводится по поручению правительства и президента совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором, уточнил он. По его словам, по законодательству «ставки должны быть экономически обоснованными» – об этом отдельно говорится в поручении президента.