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Ритейлер «Спар-Калининград» займется выращиванием овощей

Он хочет купить долю в одной из агропромышленных компаний региона
Полина Гриценко
Денис Кузнецов
Unsplash
Unsplash

Продуктовая сеть «Спар-Калининград» (управляет более 70 магазинами Spar в Калининградской области) рассматривает возможность покупки доли в локальных компаниях, занимающихся выращиванием корнеплодов, в частности картофеля, сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров ритейлера Олег Пономарев. Переговоры о покупке 50%, по его словам, ведутся с несколькими производителями. С помощью инвестиций «сотен миллионов рублей» в локального производителя Spar рассчитывает решить проблему с нехваткой и дороговизной в сети овощей из «борщевого набора» (кроме картофеля в него входит морковь, свекла, капуста, лук. – «Ведомости»), говорит он. Пономарев добавляет, что партнеры будут обеспечивать определенный объем производства, а сеть Spar – сбыт продукции.

Сетью «Спар-Калининград» управляет ООО «Евроритейл». Компания на 99% принадлежит Сергею Воронцову, на 1% – Льву Чунаеву. Выручка «Евроритейла» по РСБУ в 2024 г. выросла на 19,2% до 28,4 млрд руб., чистая прибыль – в 14 раз до 280,1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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