Ритейлер «Спар-Калининград» займется выращиванием овощей

Продуктовая сеть «Спар-Калининград» (управляет более 70 магазинами Spar в Калининградской области) рассматривает возможность покупки доли в локальных компаниях, занимающихся выращиванием корнеплодов, в частности картофеля, сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров ритейлера Олег Пономарев. Переговоры о покупке 50%, по его словам, ведутся с несколькими производителями. С помощью инвестиций «сотен миллионов рублей» в локального производителя Spar рассчитывает решить проблему с нехваткой и дороговизной в сети овощей из «борщевого набора» (кроме картофеля в него входит морковь, свекла, капуста, лук. – «Ведомости»), говорит он. Пономарев добавляет, что партнеры будут обеспечивать определенный объем производства, а сеть Spar – сбыт продукции.