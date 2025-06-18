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Совладелец «Лэтуаля» с партнером закрывают дистрибутора брендов одежды из Европы

Таким компаниям стало сложнее работать в том числе из-за конкуренции с маркетплейсами
Полина Гриценко
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Собственники дистрибутора европейских марок одежды ООО «Вог диалог» (Vogue Dialogue) 10 июня приняли решение ликвидировать компанию. Такую запись «Ведомости» обнаружили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Эта компания поставляла в Россию одежду и обувь европейских брендов, включая Emporio Armani, Eleventy, Castangia, Dirk Bikkembergs, Billionaire. На странице Vogue Dialogue во «В контакте» говорится, что дистрибутор развивал монобрендовые бутики этих марок, их было 13. Большинство магазинов Dirk Bikkembergs, например в «Авиапарке», «Меге Теплый Стан», «Vegas Кунцево», Novaya Riga Outlet Village, на «Яндекс картах» числятся закрытыми. Интернет-магазин Vogue Dialogue также не работает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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