Совладелец «Лэтуаля» с партнером закрывают дистрибутора брендов одежды из Европы

Совладелец «Лэтуаля» с партнером закрывают дистрибутора брендов одежды из ЕвропыТаким компаниям стало сложнее работать в том числе из-за конкуренции с маркетплейсами
Собственники дистрибутора европейских марок одежды ООО «Вог диалог» (Vogue Dialogue) 10 июня приняли решение ликвидировать компанию. Такую запись «Ведомости» обнаружили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Эта компания поставляла в Россию одежду и обувь европейских брендов, включая Emporio Armani, Eleventy, Castangia, Dirk Bikkembergs, Billionaire. На странице Vogue Dialogue во «В контакте» говорится, что дистрибутор развивал монобрендовые бутики этих марок, их было 13. Большинство магазинов Dirk Bikkembergs, например в «Авиапарке», «Меге Теплый Стан», «Vegas Кунцево», Novaya Riga Outlet Village, на «Яндекс картах» числятся закрытыми. Интернет-магазин Vogue Dialogue также не работает.
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