«АвтоВАЗ» частично перенесет производство Lada Iskra в Санкт-Петербург

В итоге «АвтоВАЗ» вообще отказался от этого актива и вернул его государству. Какой именно госструктуре были переданы акции завода, не уточнялось. Петербуржское предприятие во второй раз сменило название на «Автозавод Санкт-Петербург» и стало готовиться к выпуску автомобиля под собственным брендом. На этот раз донором для него стали популярные у россиян кроссоверы китайской марки Chery – Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Крупноузловая сборка этих машин под маркой Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 стартовала на площадке в Петербурге весной и осенью 2024 г. соответственно.