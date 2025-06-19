«АвтоВАЗ» частично перенесет производство Lada Iskra в Санкт-Петербург

«АвтоВАЗ» частично перенесет производство Lada Iskra в Санкт-ПетербургИх будут выпускать на бывшем заводе Nissan вместо кроссоверов Xcite
С сентября 2025 г. «АвтоВАЗ» начнет выпускать легковую модель Lada Iskra на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург». Об этом президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал журналистам на ПМЭФ-2025 19 июня при подписании соглашения между предприятиями.
По словам Соколова, Lada Iskra, производство которой стартовало в апреле 2025 г. в Тольятти, со временем станет самым массовым продуктом «АвтоВАЗа» и часть объема ее производства будет реализована на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург». До конца года на этой площадке будет выпущено около 4000 таких машин, в 2026 г. этот объем будет удвоен, пообещал топ-менеджер.
Программа по модернизации завода и запуску проекта производства Lada Iskra длится уже около трех месяцев, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов. В нее входит адаптация существующего оборудования и покупка нового, переустройство систем логистики на единую систему заказа, IT-систем и прочего, уточнил собеседник. Объем вложений составит не менее 500 млн руб., выпуск тестовой партии Iskra планируется начать в июле, добавил Миронов.
Этот проект позволит вывести петербуржский завод из зоны турбулентности, в которой он находился в последние годы из-за неопределенности с брендами и моделями, которые на нем должны выпускаться, пояснил Соколов. При этом в своей речи президент «АвтоВАЗа» назвал «Автозавод Санкт-Петербург» «нашим питерским заводом», в то время как последние полтора года тольяттинская компания всячески отрицает свою аффилированность с данным предприятием.
«Автозавод Санкт-Петербург» – бывшая производственная площадка японского концерна Nissan в России, которая после его ухода перешла сначала к госинституту ФГУП «НАМИ», а затем в собственность «АвтоВАЗа». Последний пытался наладить на этом заводе, получившем название «Лада Санкт-Петербург», производство китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada X-Cross 5, но сделать этого так и не удалось.
В итоге «АвтоВАЗ» вообще отказался от этого актива и вернул его государству. Какой именно госструктуре были переданы акции завода, не уточнялось. Петербуржское предприятие во второй раз сменило название на «Автозавод Санкт-Петербург» и стало готовиться к выпуску автомобиля под собственным брендом. На этот раз донором для него стали популярные у россиян кроссоверы китайской марки Chery – Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Крупноузловая сборка этих машин под маркой Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 стартовала на площадке в Петербурге весной и осенью 2024 г. соответственно.
Всего в 2024 г. «Автозавод Санкт-Петербург» выпустил 16 500 кроссоверов из китайских машинокомплектов при изначальном плане в 25 000 штук. Своих покупателей нашли лишь 5534 машины этой марки, следует из данных «Автостат-инфо» на основе регистраций транспортных средств.
Производственный план компании на 2025 г. предполагал выпуск лишь 6500 автомобилей («Ведомости» писали об этом 18 февраля). Источник в Смольном тогда подтверждал сокращение производственного плана автозавода на текущий год. Он не исключал, что предприятие ищет возможность загрузить конвейер, запустив новый продукт.
Топ-менеджер крупной дилерской сети на северо-западе России отмечал, что склады по Xcite к концу зимы «забиты», а в Петербурге эту модель продают 13 дилерских центров и на всех приходится около 30–40 реализованных машин в месяц. Они продаются в салонах Lada, где для бренда Xcite выделяют отдельное пространство в шоурумах.
В марте Telegram-канал «Русский автомобиль» писал со ссылкой на свои источники, что выпуск этих кроссоверов в Петербурге завершен. Контракт на сборку Xcite у завода остается – в любой момент есть возможность направить заявку на машинокомплекты и начать сборку, говорит Миронов. По его словам, выпуск этих машин приостановлен с весны. Всего было собрано порядка 20 000 кроссоверов под этим брендом, уточняет он.
Слабый спрос на Xcite вызван тем, что бренд непонятен покупателям и для его поддержки нужен сильный маркетинг, отмечал директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев. Учитывая планы Chery по локализации на других площадках в России, со сбытом машинокомплектов, по его мнению, проблем быть не должно.
Летом этого года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который теперь принадлежит группе АГР, стартует выпуск автомобилей под брендом Tenet. Визуально машины этой марки повторяют облик модельной линейки Chery.