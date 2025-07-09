Бывшая структура Unilever вернула себе производство соусов в Туле

Новый собственник бывшего подразделения британской Unilever – группа «Арнест» – вернул себе фабрику продуктов питания в Туле. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала гендиректор компании «ЮниРусь» (ранее «Юнилевер Русь») Елена Тябутова. По ее словам, производство вновь находится в операционном управлении холдинга с 1 июля 2025 г. Она также напоминает, что с ноября 2021 г. эта площадка была в аренде у «другого российского предприятия». Другие детали она не раскрыла.