Бывшая структура Unilever вернула себе производство соусов в Туле

Бывшая структура Unilever вернула себе производство соусов в ТулеРанее эта площадка находилась в аренде у выпускающего кондитерские изделия и снеки холдинга KDV
Новый собственник бывшего подразделения британской Unilever – группа «Арнест» – вернул себе фабрику продуктов питания в Туле. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала гендиректор компании «ЮниРусь» (ранее «Юнилевер Русь») Елена Тябутова. По ее словам, производство вновь находится в операционном управлении холдинга с 1 июля 2025 г. Она также напоминает, что с ноября 2021 г. эта площадка была в аренде у «другого российского предприятия». Другие детали она не раскрыла.
Сама Unilever запустила фабрику питания в деревне Варваровка под Тулой еще в 2016 г. На этой площадке британский холдинг выпускал соусы под брендами Calve и «Балтимор». Оборудование предприятия позволяло ежегодно производить 40 000 т майонеза, 45 000 т кетчупа и 10 000 т основ для приготовления горячих блюд.