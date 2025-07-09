Объем торгов нефтепродуктами на бирже в первом полугодии стал рекордным

Объем торгов нефтепродуктами на бирже в первом полугодии стал рекорднымЭтому способствуют ограничения на экспорт бензина и увеличение норматива биржевых продаж дизтоплива
Продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) в январе – июне 2025 г. составили 18,2 млн т, что на 3% больше в годовом выражении. Это значение является максимальным за всю историю торгов, следует из данных биржи. В денежном выражении объем торгов превысил 1 трлн руб., что на 5% больше показателя первого полугодия 2024 г.
Основной рост продаж пришелся на дизельное топливо: в январе – июне его реализация выросла на 8% до 9,4 млн т. В то же время объем продаж бензина снизился на 4% в годовом выражении до 5,2 млн т. Продажи бензина АИ-92 показали снижение на 7% до 3 млн т, АИ-95 – рост на 2% до 2,1 млн т.
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