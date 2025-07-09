Объем торгов нефтепродуктами на бирже в первом полугодии стал рекордным

Основной рост продаж пришелся на дизельное топливо: в январе – июне его реализация выросла на 8% до 9,4 млн т. В то же время объем продаж бензина снизился на 4% в годовом выражении до 5,2 млн т. Продажи бензина АИ-92 показали снижение на 7% до 3 млн т, АИ-95 – рост на 2% до 2,1 млн т.