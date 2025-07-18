Россияне стали меньше времени проводить в торговых центрах

Посетители большинства торговых центров (ТЦ) проводили там в I квартале 2025 г. в среднем 1–1,5 часа. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Fashion Consulting Group и аналитической платформы «МТС геоэффект». В нем указывается, что это вдвое меньше, чем было годом ранее: тогда граждане тратили на посещение таких комплексов 2,5–3 часа. Данных за II квартал у авторов документа пока нет. «Формат «день шопинга в ТЦ» уходит в прошлое», – констатируют они. Визиты туда, по их мнению, смещаются в сторону быстрых и целевых.