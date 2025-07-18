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Россияне стали меньше времени проводить в торговых центрах

Они приходят туда в основном за развлечениями, а товары присматривают чаще онлайн
Валерия Кузьменко
Мария Асиновская
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Посетители большинства торговых центров (ТЦ) проводили там в I квартале 2025 г. в среднем 1–1,5 часа. Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой компании Fashion Consulting Group и аналитической платформы «МТС геоэффект». В нем указывается, что это вдвое меньше, чем было годом ранее: тогда граждане тратили на посещение таких комплексов 2,5–3 часа. Данных за II квартал у авторов документа пока нет. «Формат «день шопинга в ТЦ» уходит в прошлое», – констатируют они. Визиты туда, по их мнению, смещаются в сторону быстрых и целевых.

Эту тенденцию подтверждает и вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, сейчас население крупных городов стремится не тратить свое время на дорогу и поиск необходимых товаров внутри ТЦ. С этим согласна и руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, которая отмечает, что покупатели стали ходить туда за продукцией и услугами, которые уже выбрали в интернет-магазинах заранее. На это же указывает и директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Зато предварительный выбор товаров в онлайне увеличивает конверсию посетителей в покупателей, отмечает Люлин.

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