Большинство покупателей не готовы навсегда променять магазины на маркетплейсы

Большинство покупателей не готовы навсегда променять магазины на маркетплейсыУ независимых игроков есть свои преимущества, например омниканальность, уровень услуг и дополнительные сервисы
За период с мая 2024 г. по май 2025 г. 59% жителей средних и крупных городов России совершали покупки в независимых интернет- и офлайн-магазинах ритейлеров – помимо универсальных маркетплейсов. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства Data Insight и сервиса «Яндекс пэй для бизнеса». Это 9382 покупателя из 15 901 ответившего на скрининговый вопрос исследования.
Исследование проводилось в два этапа: сначала скрининговый опрос, а затем анкетирование 3000 респондентов, полностью прошедших фильтры по полу, возрасту, региону и давности покупки, – покупателей по всей России в возрасте от 18 до 64 лет. Респондентами выступили покупатели шести категорий: одежда, обувь и аксессуары, продукты питания, косметика, ювелирные украшения, DIY, электроника и бытовая техника.