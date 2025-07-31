Большинство покупателей не готовы навсегда променять магазины на маркетплейсы

За период с мая 2024 г. по май 2025 г. 59% жителей средних и крупных городов России совершали покупки в независимых интернет- и офлайн-магазинах ритейлеров – помимо универсальных маркетплейсов. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства Data Insight и сервиса «Яндекс пэй для бизнеса». Это 9382 покупателя из 15 901 ответившего на скрининговый вопрос исследования.