Flowwow создаст сеть вендинговых аппаратов по продаже цветов

Сервис Flowwow запускает новое направление: он планирует продавать цветы через вендинговые аппараты. По крайней мере компания начала искать сотрудников для развития данного сегмента, следует из информации, которая была опубликована на сайте hh.ru в начале октября. Впрочем, после запроса «Ведомостей» в компанию она была удалена. В описании к заявке говорилось, что новый «проект находится на этапе формирования устойчивой операционной модели и подготовки к дальнейшему масштабированию». О начале работы «флауматов» сервис сообщил также в своем Telegram-канале для курьеров.