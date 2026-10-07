Flowwow создаст сеть вендинговых аппаратов по продаже цветов

Flowwow создаст сеть вендинговых аппаратов по продаже цветовТакой способ реализации считается рискованным, так как данная продукция быстро портится
Сервис Flowwow запускает новое направление: он планирует продавать цветы через вендинговые аппараты. По крайней мере компания начала искать сотрудников для развития данного сегмента, следует из информации, которая была опубликована на сайте hh.ru в начале октября. Впрочем, после запроса «Ведомостей» в компанию она была удалена. В описании к заявке говорилось, что новый «проект находится на этапе формирования устойчивой операционной модели и подготовки к дальнейшему масштабированию». О начале работы «флауматов» сервис сообщил также в своем Telegram-канале для курьеров.
В вакансии, помимо прочего, было сказано, что будущему руководителю направления предстоит управлять новыми открытиями, ассортиментом и закупками, а также формировать план по развитию сети. От кандидата, в частности, требуется опыт работы с 50 и более физическими точками, а также «с продуктом с коротким сроком хранения».