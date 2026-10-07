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Главная / Бизнес /

Flowwow создаст сеть вендинговых аппаратов по продаже цветов

Такой способ реализации считается рискованным, так как данная продукция быстро портится
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сервис Flowwow запускает новое направление: он планирует продавать цветы через вендинговые аппараты. По крайней мере компания начала искать сотрудников для развития данного сегмента, следует из информации, которая была опубликована на сайте hh.ru в начале октября. Впрочем, после запроса «Ведомостей» в компанию она была удалена. В описании к заявке говорилось, что новый «проект находится на этапе формирования устойчивой операционной модели и подготовки к дальнейшему масштабированию». О начале работы «флауматов» сервис сообщил также в своем Telegram-канале для курьеров.

В вакансии, помимо прочего, было сказано, что будущему руководителю направления предстоит управлять новыми открытиями, ассортиментом и закупками, а также формировать план по развитию сети. От кандидата, в частности, требуется опыт работы с 50 и более физическими точками, а также «с продуктом с коротким сроком хранения».

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