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Главная / Бизнес /

Производители дронов пожаловалось на отказы в согласовании их полетов

Государство требует оснастить беспилотники идентификаторами для контроля их маршрутов
Светлана Афонина
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Эксплуатанты беспилотных авиационных систем (БАС) с 29 сентября при подаче плана полета в систему организации воздушного движения получают отказы на использование воздушного пространства, если беспилотник не зарегистрирован в «ЭРА-Глонасс». Об этом говорится в письме ассоциации «Аэронекст» в Минтранс, Минпромторг и Генпрокуратуру от 6 октября. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердил представитель ассоциации.

«Аэронекст» объединяет более 100 разработчиков и эксплуатантов БАС. По данным ассоциации, отказы в согласовании планов полетов получили не менее восьми компаний – членов «Аэронекст». Среди них – «Геоскан», «Радар ММС», Ижевский авиационный завод и «Летающие машины Тюринга». Согласно постановлению правительства № 83 от 2 февраля 2026 г., с 1 марта беспилотники весом более 250 г должны оснащаться оборудованием удаленной идентификации, которое обеспечивает передачу информации оператору. Его функциями наделили систему «ЭРА-Глонасс», которая изначально создавалась для экстренного реагирования при ДТП.

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