Но если раньше можно было сказать, что все эти мультфильмы знает каждый школьник, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Поколение детей, родившихся в конце 1990-х – начале 2000-х гг., преимущественно росло уже на новой российской анимации – «Смешарики», «Фиксики» и другие. И теперь воспитывает на этих мультфильмах уже своих детей. Снижение интереса к персонажам «золотой коллекции» напрямую сказывается на доходах от реализации прав на них – с каждым годом они становятся все меньше.