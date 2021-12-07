«Мультфильмы из «золотой коллекции» станут общественным достоянием»Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва о том, зачем была нужна приватизация и какое будущее у киностудии с новым партнером – «Сбером»
В августе этого года «Союзмультфильм», одна старейших государственных киностудий страны, стала акционерным обществом и уже в ближайшие месяцы может перейти под контроль своего партнера – банка «Сбер».
За 85-летнюю историю существования киностудия выпустила более 1500 мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Но главным образом бренд «Союзмультфильм» тесно ассоциируется с мультфильмами «золотой коллекции»: «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Карлсон».
Но если раньше можно было сказать, что все эти мультфильмы знает каждый школьник, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Поколение детей, родившихся в конце 1990-х – начале 2000-х гг., преимущественно росло уже на новой российской анимации – «Смешарики», «Фиксики» и другие. И теперь воспитывает на этих мультфильмах уже своих детей. Снижение интереса к персонажам «золотой коллекции» напрямую сказывается на доходах от реализации прав на них – с каждым годом они становятся все меньше.
Выход из ситуации – создание новых анимационных проектов. В 2017 г. председателем правления «Союзмультфильма» стала Юлиана Слащёва. Как приоритет она определила развитие сериальных проектов киностудии. Сейчас на «Союзмультфильме» выпускается порядка 2000 минут анимационных сериалов в год, его библиотека пополнилась такими новыми проектами, как «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Енотки», «Тайны медовой долины», «Приключения Пети и Волка». А советская классика – мультфильм «Трое из Простоквашино» – получила современное продолжение и стала хитом.
Сейчас в планах «Союзмультфильма» – выпуск полнометражной анимации, вывод своих проектов на международный рынок, запуск детского и подросткового канала. В интервью «Ведомостям» Слащёва, возглавляющая сейчас совет директоров киностудии, рассказывает о стратегии ее развития и о том, какие инвестиции потребуются, чтобы сделать все запланированное.
«Анимация – это дорого и долго»
– В первую очередь потому, что против приватизации ранее выступали предыдущие руководители киностудии. Мы были первые, кто ответил Министерству культуры: «Да, это необходимо сделать, поскольку у нас есть план развития киностудии как коммерческой компании, а правовая форма ФГУПа нас очень сильно тормозит». Мы поняли это в конце 2018 – начале 2019 г., когда стали привлекать первые инвестиционные деньги и столкнулись с тем, что коммерческие партнеры не хотели вкладываться в проекты ФГУПа.
– Анимация – это дорого и долго. Инвестор вкладывает деньги сегодня, а возврат средств наступает в лучшем случае через четыре года.
Одно из главных опасений бизнеса – у ФГУПа сменится руководство, что поставит под вопрос текущие договоренности. Что возможно, поскольку руководитель ФГУПа сильно зависим от решений курирующего министерства.
Второе – у ФГУПа очень длинная цепочка согласований с Минкультуры и Росимуществом любых сделок, особенно расходных. Я говорю не только о больших сделках по приобретению оборудования, а, например, о необходимости одобрения покупки сценария или готовой серии с рынка.
Третье – невозможность реализации международных копродукционных проектов. Такие проекты предполагают инвестиции обеих сторон, а валютные платежи для ФГУПа – это еще более длительный процесс согласования, чем аналогичные сделки в России. Сначала идет проверка партнеров – что мы не выводим деньги на какие-то офшоры, а платим реальным контрагентам. И уже после этого согласование самой сделки, ее параметров.
Акционерное общество с госучастием – это тоже очень сложная форма собственности, но дающая больше возможностей для развития. Она также предполагает согласование большого количества сделок. Меняются только их суммы. К примеру, теперь покупку сценария нам не нужно будет согласовывать.