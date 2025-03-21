Кто воз вывозит

Во-вторых, инвестиции «Роснефти» направлены не только на поддержание уже имеющихся активов, но и, в основном, на создание новых мощностей. Речь идет, конечно же, о флагманском проекте «Восток ойл». В прошлом году были достигнуты существенные успехи, связанные с его реализацией. Так, в периметр проекта вошли восемь новых лицензионных участков и тем самым их общее количество достигло 60, а ресурсная база по российской классификации возросла до 7 млрд т нефти. Продолжается строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север», в частности, построен его переход через реку Енисей. Близится к завершению строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале «Порт «Бухта Север». Ведется сооружение первого нефтеналивного причала, осуществляются подготовительные работы к возведению второго. За этими сухими фактами стоят многомиллиардные инвестиции в строительную индустрию и смежные сферы, тысячи рабочих мест и, наконец, огромный позитивный импульс для экономики Красноярского края, где реализуется данный проект. Согласно экспертным оценкам, «Восток ойл» даст эффект, более чем десятикратно превышающий годовой ВРП региона, и обеспечит порядка 130 000 рабочих мест.