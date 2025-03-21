Кто воз вывозит«Роснефть» по итогам 2024 года перечислила в бюджет страны рекордные 6,1 трлн рублей
Уже не первое десятилетие идут жаркие дискуссии по поводу снижения зависимости российской экономики от нефти, или, как любят говорить журналисты, – о необходимости «слезь с нефтяной иглы». Пока получается не очень – так, нефтегазовые доходы федерального бюджета (которые в основном именно нефтяные, а не газовые) по итогам прошлого года выросли на 26,2%. Сектор в далеко не простые времена вновь берет на себя роль главной опоры бюджета, что называется, вывозит воз. Более того, именно нефтяная отрасль сегодня остается и драйвером развития промышленности, и катализатором импортозамещения, и ведущим источником финансирования социальных программ. И ее вклад в развитие страны далеко не ограничивается пресловутыми нефтегазовыми доходами казны.
Яркое подтверждение этому тезису – цифра 6,1 трлн руб. Именно столько налогов и иных платежей компания «Роснефть» внесла в консолидированный бюджет РФ в прошлом году. Это эквивалентно 17% доходов федерального бюджета и является максимальным значением для отдельно взятой компании за всю историю российского рынка. Большая часть налоговых платежей (НДПИ, НДД, акцизы на нефтепродукты) идет в федеральную казну, но при этом компания платит налоги и в большинстве регионов страны, формируя существенную долю доходной части их бюджетов.
Если добавить к этому выдающемуся результату налоги и платежи, которые платят партнеры и подрядчики «Роснефти» благодаря работе с компанией, то сумма увеличится до 7,1 трлн руб. Чтобы понять масштаб этой цифры, достаточно вспомнить, что ассигнования, к примеру, на медицину в бюджете 2024 г. составили 6,7 трлн руб., на образование – 1,55 трлн руб., в том числе на реализацию госпрограммы «Развитие образования» – «всего» 575,2 млрд руб...
Еще любопытнее выглядит сравнение показателей «Роснефти» даже не с другими компаниями, а с целыми отраслями. Так, суммарный объем налоговых платежей за 2024 г., которые обеспечили финансовый, горно-металлургический, энергетический сектора, химическая и алмазная промышленности, а также связь и коммуникации равняется лишь 6,6 трлн руб.
Но и обозначенными выше цифрами вклад «Роснефти» в экономику страны не ограничивается. Если смотреть еще шире, то сюда нужно добавить, во-первых, капитальные затраты «Роснефти» в размере почти 1,5 трлн руб. – компания вкладывает эти средства в инфраструктурные объекты, формируя и рабочие места, и способствуя развитию регионов. Во-вторых, различные процентные платежи, в основном государственным банкам, которые достигают 700 млрд руб. В-третьих, платежи в объеме еще 700 млрд руб. в адрес государственных монополий, таких как РЖД, «Газпром», «Транснефть». Итого получается порядка 10 трлн руб. вклада в национальную экономику. Учитывая, что доходы федерального бюджета РФ в 2024 г. составили 36,7 трлн руб., «Роснефть» обеспечила более четверти (27,2%) от этой суммы.
При этом важно отметить, что в нефтяной отрасли значительная часть выручки и финансового результата изымается в пользу государства. Так, в среднем за последние 5 лет уровень налоговой и тарифной нагрузки на финансовый результат в нефтяном секторе составил около 80%. Это кратно выше показателей налоговой нагрузки прошлого года в таких отраслях, как финансовая (28%), горно-металлургическая (41%), химическая промышленность (33%).
Вот, например, величина налогов, выплаченная компаниями вышеупомянутых отраслей в 2024 г.: Сбербанк – 560 млрд руб., ВТБ – 150 млрд руб., «Северсталь» – 90 млрд руб., «Норникель» – 230 млрд руб., «Фосагро» – 70 млрд руб., «Полюс» – 120 млрд руб., «АЛРОСА» – 60 млрд руб. Еще можно отметить других представителей нефтегазовой отрасли: «Газпромнефть» – 1,3 трлн, «Татнефть» – 740 млрд, «Новатэк» – 300 млрд. И еще раз, чтобы отметить громадную разницу, – только прямые выплаты «Роснефти» в бюджет составляют 6,1 трлн руб.
Напомним, что нефтяная отрасль обладает достаточно высоким мультипликативным эффектом, который, по разным оценкам, составляет от 1,3 до 1,9 (в переработке он выше, чем в добыче). Проще говоря, каждый рубль, вложенный в нефтяную отрасль, обеспечивает около полутора рублей инвестиций в другие сферы экономки. Для освоения месторождений, обеспечения транспортировки и переработки сырья и т. д. необходим широчайший спектр материалов и оборудования – от банального бетона и металлоконструкций до высокотехнологичных станков, специализированной автотехники, танкеров, ледоколов, вертолетов, программного обеспечения и т.д. Поэтому именно нефтяные компании являются главными потребителями многих видов продукции высоких переделов, а в ряде случаев выступают якорными заказчиками при организации новых ультрасовременных производств.
В случае с «Роснефтью» этот тезис особенно актуален. Во-первых, компания, несмотря на не самую благоприятную финансово-экономическую ситуацию в экономике, наращивает свои капитальные затраты. По итогам 2024 г. они достигли, как уже упоминалось, рекордной отметки в почти 1,5 трлн руб. Это те самые деньги, которые вложены преимущественно в другие отрасли экономики и которые запустили тот самый мультипликативный эффект. Иными словами, цифру 1,5 трлн можно смело умножать как минимум на полтора…
Во-вторых, инвестиции «Роснефти» направлены не только на поддержание уже имеющихся активов, но и, в основном, на создание новых мощностей. Речь идет, конечно же, о флагманском проекте «Восток ойл». В прошлом году были достигнуты существенные успехи, связанные с его реализацией. Так, в периметр проекта вошли восемь новых лицензионных участков и тем самым их общее количество достигло 60, а ресурсная база по российской классификации возросла до 7 млрд т нефти. Продолжается строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север», в частности, построен его переход через реку Енисей. Близится к завершению строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале «Порт «Бухта Север». Ведется сооружение первого нефтеналивного причала, осуществляются подготовительные работы к возведению второго. За этими сухими фактами стоят многомиллиардные инвестиции в строительную индустрию и смежные сферы, тысячи рабочих мест и, наконец, огромный позитивный импульс для экономики Красноярского края, где реализуется данный проект. Согласно экспертным оценкам, «Восток ойл» даст эффект, более чем десятикратно превышающий годовой ВРП региона, и обеспечит порядка 130 000 рабочих мест.
Наконец, «Роснефть» за свой счет финансирует программы импортозамещения, вкладывая средства не только в производство необходимой ей продукции, но и в научные исследования. В качестве одного, но далеко не единственного примера можно привести программу создания собственных катализаторов для нефтепереработки. В 2024 г. было произведено более 2000 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Также предприятия «Роснефти» выпустили 138 т катализаторов риформинга бензинов и 390 т катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов.
Вклад «Роснефти» в социально-экономическое развитие страны не ограничивается налогами, дивидендами и оказываемым мультипликативным эффектом. Компания и напрямую участвует в реализации социально значимых проектов. К примеру, в прошлом году она заключила соглашения о сотрудничестве с Хабаровским краем и Республикой Саха (Якутия), согласно которым, в частности, профинансирует строительство многофункционального культурного центра в селе Тас-Юрях Мирнинского района Якутии. В его состав войдут сельский дом культуры, библиотека, почтовое отделение, актовый и спортивный залы. Ранее, в 2022 г., «Роснефть» уже открыла Малую академию наук в селе Чапаево Хангаласского района, а в 2023 г. выделила средства на создание учебно-тренировочного центра «Фабрика процессов полного цикла нефти и газа» на базе Регионального технического колледжа в городе Мирном. И это, опять-таки, лишь один из примеров в отдельном взятом регионе РФ, который, кстати, даже не является базовым для компании с точки зрения добычи или переработки нефти. Десятки и сотни подобных инициатив реализуются практически во всех регионах присутствия компании, особенно там, где сосредоточены ее основные производственные активы.
Наверное, стоит упомянуть и о «главных бенефициарах» деятельности компании. Это… белые медведи. Компания взяла шефство над этими красавцами, живущими и в дикой природе, и во всех зоопарках страны. Конечно, это тоже лишь частный факт, но он наглядно отражает стремление компании участвовать в решении всех проблем страны – от повышения уровня жизни в регионах до защиты окружающей среды и сохранения биоразнообразия северных и арктических территорий.