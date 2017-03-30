Сальвадор первым в мире запретил добычу рудных полезных ископаемых

Самое маленькое государство Центральной Америки – Сальвадор первым в мире ввел полный запрет на добычу рудных полезных ископаемых, чтобы не допустить загрязнения и истощения запасов питьевой воды. Инициативу поддержали 69 членов законодательной ассамблеи Сальвадора из 84. Запрет не касается добычи угля, соли и работы каменоломен.

По данным ООН, Сальвадор занимает второе место в регионе по уровню загрязнения окружающей среды. Лидер по этому показателю – Гаити.

В настоящее время во многих странах мира действуют частичные запреты – например, на использование цианидов для извлечения золота (штат Монтана в США, Германия, Чехия, Венгрия, Турция) или на разработку месторождений карьерным способом (Коста-Рика).