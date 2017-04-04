«Аэрофлот» и его «дочка» бесплатно перевезут в Петербург родственников погибших в теракте

«Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» бесплатно доставят родственников погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Перевозка может быть осуществлена из пунктов России до Санкт-Петербурга и обратно, сообщает департамент общественных связей авиакомпании.

«Билеты оформляются в экономическом классе без оплаты тарифа, такс и сборов на собственные рейсы "Аэрофлота" и рейсы авиакомпании "Россия". Выписать билет можно в офисах собственных продаж "Аэрофлота" либо в любом из представительств авиакомпании на территории России», - отмечается в пресс-релизе.

Бесплатные перевозки будут осуществляться до 14 апреля 2017 г. Для оформления билетов необходимо предоставить оригиналы документов, подтверждающих родство.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метрополитена «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным Минздрава, в результате взрыва погибли 14 человек, 49 находятся в больницах.