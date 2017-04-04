Похороны жертв теракта в метро Петербурга оплатят предприниматели

Хоронить жертв взрыва в метро Петербурга будут за счет предпринимателей и ассоциации похоронных бюро. Для родных и близких погибших в результате теракта похороны будут бесплатными. С таким заявлением выступил председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка города Эльгиз Качаев.

«Всю процедуру они проведут за свой счет, бесплатно для семей. Естественно, они будут учитывать и пожелания родственников», - заявил он, уточнив, что также будут учитываться и пожелания относительно мест захоронения.

В понедельник 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная» и «Технологический институт» около 14:40 мск произошел взрыв в вагоне поезда. Следствие считает, что неустановленное взрывное устройство подорвал террорист-смертник. По данным Минздрава, в результате теракта погибли 14 человек, 50 находятся в больницах.