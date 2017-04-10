В Коми горит нефтяная скважина «Лукойл-Усинскнефтегаза»

На месторождении имени А.Алабушина в Усинском районе Коми горит нефтяная скважина, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о возгорании нефтескважины №2 на месторождении поступила в центр управления в кризисных ситуациях днем в понедельник. Скважина принадлежит территориальному производственному предприятию «Лукойл-Усинскнефтегаз».

На место пожара направлены подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Для подвоза воды привлечено 18 единиц техники ООО «Лукойл-Коми».

Пострадавших и погибших нет, отметили в пресс-службе.

Месторождение имени А.Алабушина было введено в пробную эксплуатацию в 2015 г. Месторождение расположено по правому берегу реки Колва в Усинском районе Коми и относится к Тимано-Печёрской нефтегазоносной провинции. Площадь месторождения входит в бассейн среднего течения реки Колва.