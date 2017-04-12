«Мегафон» опроверг возможную ликвидацию юридического лица Yota

Компания «Мегафон» опровергла сообщения о возможной ликвидации юридического лица Yota, сообщает пресс-служба организации.

«Сегодня в изданиях vc.ru, rb.ru со ссылкой на «Ведомости» появились «сенсационные» заголовки о возможной ликвидации юрлица Yota. Это полная чушь. Yota успешно работает, развивает бизнес и наращивает выручку. Ни о какой ликвидации речь не идет», - приводит Агентство Москва сообщение пресс-службы.

«Ведомости» сообщали, что согласно данным в Едином федеральном реестре на 31 декабря 2016 г. показатель стоимости чистых активов компании «Скартел» (работает под брендом Yota) составлял -2,17 млрд руб.

«Скартел» принадлежит «Мегафону» и работает на его сетях как виртуальный оператор. Отрицательную стоимость чистых активов «Скарлет» показывает второй год подряд: в 2015 г. стоимость чистых активов «Скартела» составила -804,68 млн руб.

Если у компании на протяжении двух лет подряд стоимость чистых активов становится ниже размера уставного капитала, по закону она подлежит принудительной ликвидации и этим занимается налоговая служба, говорят партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин и партнер юридической компании Conner & Company Алексей Кокорин.