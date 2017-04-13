Дворкович рассказал, сколько будет стоить Белоруссии российский газ

Стоимость российского газа для Белоруссии составит менее $130 за 1000 куб. м, конкретный размер скидки озвучит «Газпром» после подписания документов, сообщил зампред правительства Аркадий Дворкович.

«Что касается скидки, то окончательные цифры назовет официальный представитель "Газпрома" после подписания соответствующих документов. Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее $130 (за 1000 кубов)», - заявил он.

По его словам, стороны нашли механизмы, «которые позволяют нашим белорусским партнерам дополнительно субсидировать внутренние цены на газ и уже для конечных получателей установить более низкие цены». Дворкович не назвал конечную цену, отметив, что устанавливать ее будет белорусская сторона.

Ранее в четверг Россия и Белоруссия подписали документы об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере.