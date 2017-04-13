Медведев: Минск предоставил дополнительные гарантии для завершения газового спора

Москва 12 апреля получила от Белоруссии дополнительные гарантии для завершения газового спора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. «Ожидаем возврата долга "Газпрому", после этого приступим к реализации рассматриваемых сегодня соглашений», - цитирует его «Интерфакс».

Премьер напомнил, что спор затянулся не по вине российской стороны. «К сожалению, наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность. Россия сократила беспошлинные поставки нефти», - добавил он. Затем, «через долгие дискуссии» Россия и Белоруссия вышли на условия дальнейшего партнерства.

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны: они понятны и прозрачны», - сказал он. На заседании правительства в четверг будет рассмотрен пакет решений, которые касаются сотрудничества с Белоруссией в нефтегазовом секторе, сказал Медведев.

Первый протокол определяет поставки нефти в Белоруссию с 2017 по 2024 г. в объеме 24 млн т, второй - устанавливает порядок цены на газ для Белоруссии до 31 декабря 2019 г., а также предусматривает разработку до 1 января 2018 г. предложения по программе формирования общего рынка газа «Евразэс» к 2025 г. «Третий протокол содержит изменения правил доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа. Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы "Евразэс". Протокол затронет в том числе и вопросы ценообразования и тарифной политики», - отметил Медведев. По его словам, эти документы позволят «минимизировать риски возникновения ценовых споров и разного толкования правил в будущем».