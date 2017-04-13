«Юлмарт» заявил об урегулировании долга с банком «Уралсиб»

Компания «Юлмарт» и один из ее крупнейших кредиторов - банк «Уралсиб» - подписали договор о реструктуризации кредита в размере 750 млн руб., выданного компании в 2016 году. Полученные средства были направлены на пополнение оборотных средств», – сообщил Глеб Крампетц, представитель совладельца, мажоритарного акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.

По его словам, реструктуризация долга основана на прежних условий кредитования. В настоящий момент структура сделки согласована, полный пакет документов по ней подписан обеими сторонами, добавил представитель Костыгина.

В 2015 г. выручка «Юлмарта» увеличилась на 4%, до 62,7 млрд руб. Руководство «Юлмарта» неоднократно заявляло, что ретейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано несколько исков о банкротстве «Юлмарта» и компаний, входящих в группу.