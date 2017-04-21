Россия пока не направляла ОПЕК предложения по продлению пакта о сокращении добычи нефти – Новак

Россия пока не направляла ОПЕК свои предложения по пролонгации сокращения добычи нефти. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Страны ОПЕК предварительно договорились продлить соглашение о сокращении добычи на вторую половину текущего года, но решения пока нет, ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Тридцатого ноября 24 страны, включая Россию и 13 стран ОПЕК, договорились с января на полгода снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки.