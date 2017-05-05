«Аэрофлот» поддержал позицию Росавиации в споре с пилотами об отзыве летных свидетельств

«Аэрофлот» поддерживает решение Росавиации аннулировать пилотские свидетельства, полученные по подложным документам или фальсифицированным данным, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе авиакомпании. «Аэрофлот» разделяет официальную позицию ведомства о недопустимости возникшей ситуации с подготовкой пилотов в Авиационных учебных центрах (АУЦ). Компания согласна, что подготовка коммерческих пилотов должна проводиться только в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профильного профессионального образования.

4 мая «Коммерсантъ» сообщил, что пилоты просят Международную организацию гражданской авиации (ICAO) проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Работники отрасли опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около 1000 летных свидетельств. Они утверждают, что на данный момент Росавиация, «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы», аннулировала свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством.

По данным работников авиаотросли, меры Росавиации касаются «нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах».

В Росавиации затем ответили, что в прошлом году было аннулировано 65 свидетельств специалистов из числа авиационного персонала гражданской авиации, а с начала нынешнего года - 409 свидетельств авиаперсонала, но никак не тысячи. Как сообщил ТАСС советник руководителя ведомства Сергей Извольский, лицензии были отозваны только у тех пилотов, которые при получении свидетельств предоставили ложные данные, например завышали время налета или подавали фальшивые медсправки.

«Практически все пилоты, которым были аннулированы свидетельства, закончили частные Авиационные учебные центры», - отмечает «Аэрофлот». Компания уточнила, что некоторые такие центры работали с целым рядом нарушений. Во-первых, реализовывали программы обучения коммерческих пилотов, не утвержденные соответствующим госорганом. Во-вторых, они выдавали пилотам для дальнейшей передачи в Росавиацию фальсифицированные документы по здоровью, учебному налету, знанию английского языка, утверждает перевозчик.

«Аэрофлот» считает, что функции АУЦ должны быть ограничены подготовкой авиационных специалистов уровня частного пилота и бортпроводников, а также переподготовкой летных специалистов с одного типа воздушного судна на другой.