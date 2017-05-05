«Газпром» и «Русгаздобыча» договорились о работе на месторождениях Тамбейской группы

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «Русгаздобычи» (компания специального назначения, созданная «Национальной химической группой») Артем Оболенский в пятницу подписали меморандум о намерениях вести совместную работу на месторождениях Тамбейского кластера (включает четыре месторождения на полуострове Ямал) и по реализации проектов развития газохимического производства на базе запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских залежей.

«Переработка позволит извлекать из газа ценные компоненты, такие как этан, пропан, бутан, конденсат», - говорится в сообщении «Газпрома».

Меморандум закрепляет условия совместной работы на предынвестиционном этапе проектов, а также предусматривает изучение возможности и оценки экономической целесообразности создания совместного предприятия для их реализации, отмечает «Интерфакс».