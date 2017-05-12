Adidas продаст подразделение по выпуску товаров для гольфа

Adidas продаст подразделение по выпуску товаров для гольфа TaylorMade, Adams Golf and Ashworth. Все необходимые договоренности достигнуты, стороны ждут одобрения сделки регуляторами. Сделку планируют закрыть до конца 2017 г., говорится в пресс-релизе Adidas. Сумма сделки составит $425 млн.

Adidas стал искать покупателя в мае 2016 г. В прошлом году компания решила отказаться от неключевых операций, сфокусироваться только на выпуске спортивной одежды и обуви.

В 2016 г. Nike тоже решила отказаться от операций по выпуску товаров для гольфа.