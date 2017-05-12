Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 мая 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что планировал уволить директора ФБР Джеймса Коми еще до того, как ему это посоветовали руководители министерства юстиции. Также Трамп признал, что думал в это время о расследовании ФБР по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы. Это противоречит предыдущим заявлениям Белого дома читать на WSJ.com читать на FT.com

Россия и США постарались создать видимость потепления отношений после визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белый дом на этой неделе. Однако у стран остаются серьезные разногласия по Сирии, Украине и Афганистану, поэтому они по-прежнему далеки от крупной сделки, говорят специалисты читать на FT.com

В прошлом десятилетии Мария Дрокова была одним из лидеров прокремлевского движения движения «Наши» и часто встречалась с Владимиром Путиным. Но в 2014 г. она уехала в США, открыла там PR-фирму, а теперь занимается венчурными инвестициями. «Наши», по ее словам, остались в прошлой жизни, а те, кто с ней сотрудничают в США, хвалят ее за профессионализм и работоспособность читать на WSJ.com

Точка зрения

Роберт Шримсли в сатирической колонке в FT сочинил черновик письма, в котором Дональд Трамп сообщает директору ФБР Джеймсу Коми о его увольнении. В нем Трамп критикует Коми за то, что тот так и не смог найти доказательств его связей с Россией, но подбадривает его тем, что в Москве его бы ждала более печальная участь. Кроме того, в конце Трамп пишет ему Dasvidaniya читать на FT.com

Экономика

Администрация Дональда Трампа договорилась с Китаем о мерах, которые позволят американским компаниям увеличить экспорт на китайский рынок. Хотя в предыдущие месяцы она критиковала Китай за его торговую политику. Но пока непонятно, поможет ли соглашение сократить дефицит в торговле США с Китаем читать на WSJ.com читать на FT.com

Министерство финансов США серьезно думает над тем, чтобы выпустить 40-, 50- или 100-летние облигации. Поэтому WSJ опросила экономистов с целью выяснить, какой должна быть доходность таких облигаций, чтобы привлечь инвесторов читать на WSJ.com

Рост ВВП Германии ускорился до 0,6% в I квартале. Это подтверждает прогнозы ЕЦБ и Еврокомиссии о восстановлении экономики еврозоны и может помочь партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель на региональных выборах в выходные читать на FT.com читать на WSJ.com

Пекин активно готовится к международному саммиту, посвященному созданию нового Шелкового пути и стартующему на выходных. На саммите будут присутствовать лидеры почти 30 стран и делегации еще более 80 стран. Это станет самым важным международным мероприятием, проводимым председателем КНР Си Цзиньпином читать на FT.com

Все больше грузовых поездов направляются из Китая в страны Европы на фоне стремления Пекина создать новый Шелковый путь и быть гарантом глобализации. Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, обратит на это внимание на международном саммите, посвященном этой инициативе читать на WSJ.com

Два небольших экспортера нефти Бруней и Экваториальная Гвинея часто обделены вниманием. Между тем ожидается, что в этом году у них будет зафиксирована рецессия уже пятый год подряд. В этом они опережают другие страны читать на FT.com

Индустрия

Власти США думают расширить запрет на провоз ноутбуков в салонах самолетов и на большинство рейсов из Европы вслед за аналогичной мерой в отношении рейсов из некоторых мусульманских стран. Представители трех ведущих американских авиакомпаний обсудили это в четверг с министерством внутренней безопасности читать на WSJ.com читать на FT.com

После того как завершится слияние Dow Chemical и DuPont, независимые члены совета директоров пересмотрят план разделения компании. Это связано с беспокойством инвесторов, что нынешний план, возможно, не максимизирует акционерную стоимость читать на FT.com

Автомобили

В США суд в четверг одобрил сделку Volkswagen о выплате $1,2 млрд в качестве компенсаций водителям трехлитровых дизельных автомобилей в связи с «дизельгейтом» читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу утром немного подешевела, хотя на этой неделе цены росли благодаря ожиданиям инвесторов, что ОПЕК в мае продлит соглашение о сокращении добычи читать на WSJ.com

Финансы

В надежде увеличить число IPO новый руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон пригласил на важный пост бывшего юриста из Кремниевой долины Билла Хинмэна. Последний работал над IPO и другими транзакциями таких компаний, как Apple, Google и Facebook читать на WSJ.com

Wells Fargo в четверг объявил о планах сократить расходы еще на $2 млрд. Но это вызвало критику, что обычные сотрудники вынуждены расплачиваться за ошибки топ-менеджеров, а некоторые инвесторы посчитали такие меры недостаточными читать на FT.com

Стоимость акций, облигаций и сырья на китайских рынках снижается, однако юань ведет себя удивительно спокойно, хотя обычно колебания его курса свидетельствуют о беспокойстве инвесторов по поводу китайской экономики. Есть несколько причин, объясняющих такое изменение ситуации читать на WSJ.com

Доходность пятилетних гособлигаций Китая впервые превысила доходность 10-летних. Некоторые трейдеры связывают эту аномалию с попытками Пекина снизить риски в финансовом секторе читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Судья из Сан-Франциско призвал федеральную прокуратуру провести расследование в отношении Uber и его инженера Энтони Левандовски по поводу возможной кражи у Google секретов разработки самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Японская SoftBank вложила $502 млн в британский стартап Improbable, занимающийся технологиями виртуальной реальности. Это стало рекордной венчурной инвестицией для частных британских компаний читать на WSJ.com читать на FT.com

Microsoft в четверг объявил о планах обновить свою операционную систему Windows таким образом, чтобы связать приложения на разных устройствах. Например, на персональных компьютерах и смартфонах, работающих на iOS и Android. Также Microsoft представил устройство для игр в виртуальной реальности читать на WSJ.com

Facebook на прошлой неделе заявил, что следить за появлением нежелательного контента в его социальной сети будут 7500 человек. Но в Китае, где действует гораздо более строгая цензура, местные технологические компании считают это недостаточным и предлагают Facebook поучиться у них читать на WSJ.com

Предпринимателю Говарду Джонасу удалось заработать миллиарды на телекоммуникационных гигантах AT&T и Verizon. Он стал известен в 2000 г., когда продал AT&T долю в стартапе Net2Phone за $1,1 млрд. На этой неделе Джонас договорился продать Verizon свою другую компанию Straight Path Communications за $3,1 млрд читать на WSJ.com

Медиабизнес

Венсан Боллоре консолидирует свою медиаимперию. Vivendi предложила 2,3 млрд евро за 60% акций рекламной компании Havas, принадлежащих его семейному холдингу. Это позволит Vivendi стать интегрированным медиа- и рекламным гигантом читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Акции сети универмагов Macy's в четверг рухнули на 17%, так как ее квартальные продажи продолжили снижаться на фоне проблем в розничном секторе, но Macy’s надеется преодолеть проблемы читать на WSJ.com читать на FT.com

McDonald's предлагает помочь владельцам франшиз оплатить большую часть расходов на модернизацию и улучшение их ресторанов. Те называют такой шаг компании беспрецедентным. McDonald's надеется, что это поможет привлечь больше посетителей читать на WSJ.com

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