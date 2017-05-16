Сечин: «Роснефть» может поставлять в Китай около 10 млрд куб. м газа

НК «Роснефть» может поставлять в Китай около 10 млрд куб. м газа в год, говорится в докладе предправления компании Игоря Сечина, представленном на круглом столе CNPC и размещенном на сайте компании.

«Реализация проекта по вхождению корпорации Beijing Gas в предприятие "Верхнечоннефтегаз" открывает нам широкие возможности по развитию сотрудничества в сфере поставок "Роснефтью" природного газа в Китай. Поставки природного газа с этого и других перспективных проектов компании в регионе суммарно могут составлять около 10 млрд куб. м в год», - отмечается в докладе.