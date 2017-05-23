Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 мая 2017 года

Политика

Теракт в Манчестере унес жизни 22 человек. читать на FT.comчитать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, ссылаясь на 5-ю поправку (право не свидетельствовать против себя), отказался предоставить документы, запрошенные сенатским комитетом, расследующим связи между командой Трампа и Россией. Также выяснилось, что в 2016 г. Флинн солгал во время стандартной проверки на право допуска к работе с секретными материалами, сказав, что не получал денег от зарубежных организаций. Впоследствии выяснилось, что в 2015 г. телеканал RT заплатил ему за выступление в Москве читать на WSJ.com

У Папы римского и Дональда Трампа на встрече в среду практически не будет общих тем для разговора – настолько расходятся их взгляды по различным вопросам читать на WSJ.com

Бразильские прокуроры начали новое антикоррупционное расследование. Строительные компании подозреваются в даче взяток с целью получить контракт на строительстве стадиона в столице для чемпионата мира по футболу в 2014 г. читать на WSJ.com

Экономика

Кредиторы Греции не смогли пока договориться о дальнейших параметрах работы с нею и об облегчении долгового бремени, на чем настаивает МВФ читать на FT.com читать на WSJ.com

Проект бюджета Дональда Трампа предполагает сокращение расходов за десятилетие на $4,5 трлн, в том числе на здравоохранение и поддержку бедных, продуктовые карточки, студенческое кредитование. Через 10 лет Трамп надеется достичь сбалансированного бюджета за счет увеличения доходов в результате того, что экономический рост ускорится вследствие снижения налогов. Экономисты утверждают, что цифры не сходятся читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай намерен к 2020 г. в полной мере развернуть масштабную IT-систему контроля за компаниями. Используя анализ больших данных из разных источников (от камер видеонаблюдения до платформ электронной торговли), власти будут следить не только за соблюдением законов и регулирующих норм, например, оценивая уровень вредных выбросов или систему безопасности рабочих на предприятиях. Так называемая «система социальных кредитов» будет оценивать «правильность» поведения, от чего будет зависеть, например, стоимость кредитов и размер налогов, возможность участия в инвестиционных проектах. «Авторитаризм на базе IT», с одной стороны, поможет бороться, например, с подделками и пр., но, с другой, еще больше осложнит положение зарубежных компаний, которые и так понемногу выдавливаются из Китая читать на WSJ.com

Индустрия

Commercial Aircraft Corp. of China и российская ОАК хотят бросить вызов Boeing и Airbus. В понедельник в Шанхае они подписали соглашение о совместной разработке авиалайнера на 280 мест читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть снизились во вторник из-за того, что в проекте бюджета США было сказано, что Белый дом хочет продать половину стратегических резервов, чтобы с октября выручить $16,5 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

На нефтяном информационном рынке, где десятилетиями доминировали правительства, крупные нефтяные компании и несколько специализированных информационных ресурсов, появляется большое число независимых исследователей. Одни пользуются только интернетом и ведут бесплатные сайты, другие применяют спутники для отслеживания движения танкеров, инфракрасные камеры – чтобы оценить объем нефти в хранилищах, и пр. Все это для того, чтобы собрать и распространить больше самой различной информации о рынке нефти, а также спрогнозировать движение цен читать на WSJ.com

Торги акциями сырьевого трейдера Noble Group во вторник были приостановлены после падения на 30%. В понедельник рухнули цены ее облигаций – инвесторы все больше боятся, что долговое бремя Noble Group может оказаться неподъемным. S&P снизило ее кредитный рейтинг, а китайская Sinochem может не купить долю в ней, как ожидалось читать на FT.com

Министр нефтяных и газовых ресурсов Индии заявил в интервью FT, что сокращение нефтедобычи странами ОПЕК ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Поэтому Индия ищет возможности закупать нефть у нетрадиционных поставщиков – США и Канады читать на FT.com

Финансы

Государственный International Bank of Azerbaijan, крупнейший банк страны, 11 мая объявил о банкротстве. Во вторник он представил план его реструктуризации, предполагающий обмен облигаций на $3,3 млрд на государственные бонды. Однако ряд европейских и американских инвесторов ранее заявили, что опасаются, что правительство может предложить им менее выгодные условия, чем национальным кредиторам. Они также утверждают, что банкротство стало неожиданностью, ибо не далее как в январе власти Азербайджана уверяли их, что продолжат поддерживать банк читать на FT.com читать на WSJ.com

Citigroup согласился заплатить $97 млн и признать вину в уголовных обвинениях в том, что не предотвратил отмывания денег при переводах между США и Мексикой читать на FT.com

После выхода Великобритании из ЕС европейские компании могут осознать, почему им так не хватает лондонского рынка: рынки капитала в еврозоне фрагментированы и там нет такого уровня сбережений (которые могут идти на инвестиции), как в Великобритании читать на WSJ.com

Греческие гособлигации теоретически могли бы быть прекрасной инвестицией – если бы ими хоть кто-то торговал читать на WSJ.com

Евро оказался в этом году самой доходной валютой среди стран G10: победа на выборах Эммануэля Макрона вернула инвесторов в еврозону, и курс евро заметно вырос читать на FT.com

Инвестбанки снижают прогнозы по доходностям казначейских облигаций США на этот год, так как надежды на ускорение роста американской экономики испаряются читать на FT.com

Технологии

Вирус WannaCry, похоже, связан с группой, близкой к Северной Корее, заявила Symantec читать на WSJ.com

Nokia и Apple разрешили патентный спор и договорились о долгосрочном лицензировании патентов читать на WSJ.comчитать на FT.com

Доля Samsung на мировом рынке смартфонов снизилась в I квартале. Сказываются последствия провала Note 7 читать на FT.com

Microsoft во вторник представила новый Surface Pro, надеясь улучшить ситуацию с продажами после провального квартала читать на WSJ.com

Google пытается наладить отношения с Китаем (где заблокирован его поисковый сервис) с помощью искусственного интеллекта: компьютерная программа ее подразделения AlphaGo обыграла китайского чемпиона по игре в го читать на FT.com

Медиа

Viviendi может разместить на бирже акции своего музыкального подразделения Universal Music Group на фоне роста бизнеса в секторе потоковой музыки читать на WSJ.com

Крупный план

Alibaba проникла практически во все сферы жизни в Китае – от торговли и финансовых услуг до развлечений, рекламы и СМИ. Основатель Джек Ма хочет сделать ее всемирной платформой для малого и среднего бизнеса, хотя пока компании не удается вести активную деятельность в США и ЕС читать на FT.com

Потребительский рынок

В 2015 г. основатель Amazon Джефф Безос решил, что компания должна помогать соотечественникам (а не только сотрудникам) хорошо питаться, и после мозгового штурма с коллегами его выбор пал на бананы. Компания открыла около своей штаб-квартиры в Сиэттле несколько стоек с бесплатной раздачей бананов и, по ее данным, раздала уже 1,17 млн. Результат оказался не только положительным: магазины и кафе по соседству потеряли часть бизнеса, связанного с бананами читать на WSJ.com

Danone продолжает расширять бизнес в Африке и инвестировала в Гану читать на FT.com

Walt Disney делает $500-миллионную ставку на популярность фильма «Аватар». На этой неделе компания открывает около Орландо тематический парк Pandora—World of Avatar читать на WSJ.com

Акции бразильской мясоперерабатывающей компании JBS рухнули в понедельник на 30%, после того как президент страны обвинил ее руководство в инсайдерской торговле читать на WSJ.com

Менеджмент

Беспилотники начинают активно использовать представители самых разных профессий – от археологов до нефтяников и фермеров читать на FT.com

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