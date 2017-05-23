ФАС возбудила дело в отношении HP и Lenovo

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании HP за непредоставление информации и предоставление ложной информации по делу о закупках для ГАС «Выборы», передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Это административное дело, касается закупок для ГАС "Выборы"», - уточнил представитель ФАС.

На 23 мая HP не представила документы, запрошенные ФАС, при этом представила заведомо недостоверные сведения, препятствующие осуществлению ведомством своих полномочий.

ФАС возбудила дело и в отношение Lenovo, которая также не предоставила запрашиваемую в ходе расследования информацию.