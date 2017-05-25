Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 мая 2017 года

Политика

Власти Великобритании разгневаны тем, что секретная информация о расследовании взрыва в Манчестере через США утекла в СМИ. Они могут перестать делиться с США важной информацией читать на FT.com читать на WSJ.com

Взорвавший стадион в Манчестере, скорее всего, входил в террористическую группу читать на WSJ.com

Критики российских властей в трех десятках стран подверглись хакерским атакам, напоминающим те, что проводились против Эммануэля Макрона и демократической партии США, говорится в опубликованном в четверг докладе Citizen Lab. Украденные документы у одного из американских журналистов были подделаны, а затем продемонстрированы российскими СМИ как настоящие читать на FT.com

Страны НАТО в четверг одобрят меры по борьбе с терроризмом, которые расширят деятельность альянса в сфере безопасности читать на WSJ.com

В «Национальном фронте» Марин Ле Пен не уверены, что на предстоящих выборах в парламент следует продолжать придерживаться ее лозунга о выходе Франции из еврозоны читать на WSJ.com

Власти ЕС предлагают провести тайное голосование по вопросу о том, в какую страну перевести из Лондона европейского банковского и медицинского регуляторов после Brexit читать на WSJ.com

Экономика

Китай фактически привязал юань к доллару, чтобы обеспечить стабильность в ситуации, когда рынки обеспокоены экономической ситуацией в стране и способностью Пекина ею управлять. Кроме того, в этом году завершается первый срок правления нынешних руководителей Китая читать на WSJ.com

Экономика США становится все менее динамичной. За период с начала 1990-х гг. практически во всех штатах зафиксировано падение числа вновь создаваемых компаний, случаев смены работы и переселения в другие штаты, рост влияния существующих компаний читать на FT.com

Как ФРС может начать сокращать свой баланс читать на FT.com

Министерство финансов Китая обвинило агентство Moody's, снизившее рейтинг страны, в использовании неправильной методологии читать на WSJ.com

Зарубежные центробанки снова активно покупают казначейские облигации США, после того как в 2016 г. сокращали вложения в них. Этому способствует снижение курса доллара, а крупнейший покупатель – Китай читать на WSJ.com

Индустрия

Инвестор-активист Дэн Лоэб намерен потребовать изменить некоторые параметры сложной сделки по объединению Dow Chemical и DuPont, а затем разделению на несколько бизнесов читать на WSJ.com

Заказы на судоверфи Сингапура упали в 2016 г. на 58% из-за проблем нефтедобывающих компаний. Сингапур, в частности, крупнейший производитель буровых для добычи на мелководье читать на FT.com

Автомобили

Ford Motor в четверг назовет новых руководителей в Европе и Азии читать на FT.com

Энергоресурсы

Страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Цены на нефть после этого снизились читать на FT.com читать на WSJ.com читать на WSJ.com

За период с начала года акции американских энергетических компаний упали, зато облигации выросли читать на FT.com

Крупнейшие управляющие компании BlackRock и Vanguard Group намерены на предстоящем собрании акционеров Exxon Mobil поддержать предложение инвесторов и потребовать от компании провести «климатический стресс-тест», чтобы оценить потенциальное влияние на стоимость ее активов новых экологических норм и распространения «зеленых» технологий читать на WSJ.com

Финансы

Банк международных расчетов опубликовал кодекс поведения трейдеров на мировом валютном рынке из 55 принципов, составленный по предложениям банков, регуляторов и инвесторов. Он не обязателен для выполнения, но призван восстановить доверие к рынку, который в последние годы сотрясали скандалы читать на FT.com читать на WSJ.com

Это произошло на следующий день после того, как BNP Paribas согласился заплатить в США $350 млн, чтобы урегулировать обвинения в манипулировании валютными курсами читать на WSJ.com

Американские конгрессмены в письме гендиректору Deutsche Bank в среду попросили предоставить информацию о расследовании банка в отношении подозрительных сделок с российскими клиентами, а также о кредитах Дональду Трампу читать на WSJ.com

Технологии

Неоднозначные правила ЕС могут усложнить жизнь крупным технологическим компаниям. Facebook, Netflix, YouTube и других могут квалифицировать как медиакомпании читать на FT.com

Китайская Lenovo, уступив HP звание крупнейшего производителя персональных компьютеров, проводит реструктуризацию, в том числе реорганизуя бизнес по выпуску смартфонов читать на WSJ.com

Победа Google в игре в го может позволить компании вернуться в Китай читать на WSJ.com

Вмешательство России в выборы на Западе сделало ее главной киберугрозой. В этом качестве она даже оттесняет Китай, который занимается промышленным кибершпионажем читать на FT.com

Медиа

Spotify ввела в совет директоров четырех директоров перед возможным IPO, включая бывшего директора по операционной деятельности Walt Disney. Последние действия компании свидетельствуют о планах развивать потоковое видео читать на FT.com

Потребительский рынок

Gillette грозит обострение борьбы с давним конкурентом: Edgewell Personal Care, производитель средств для бритья Schick, открывает интернет-магазин для продажи лезвий, которые подходят к станку Gillette, но меньше стоят читать на WSJ.com

Китайская ChemChina рассказала, как будет финансировать поглощение за $44 млрд швейцарской агропромышленной компании Syngenta. Она продала вечные облигации и привилегированные акции на $20 млрд группе банков и инвесторов читать на FT.com

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