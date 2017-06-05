Донской: нефтяным компаниям не придется менять условия лицензий из-за сделки ОПЕК+

Нефтяным компаниям России не придется менять условия лицензий из-за сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр природных ресурсов Сергей Донской.

«Нет, не планируем», - сказал он, отвечая на вопрос, придется ли каким-то российским компаниям менять условия лицензий в связи с продлением сделки ОПЕК+.

«У нас уже отработана схема, по которой компании могут изменить данные по своим отдельным проектам, - нужно просто обратиться в ГКЗ. В этом плане я никаких сложностей не вижу. Главное, чтобы компания выполняла все лицензионные обязательства», - сказал он.