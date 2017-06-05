АФК «Система» не планирует изменять предполагаемую сумму дивидендных выплат за 2016 год из-за иска «Роснефти»

АФК «Система» не планирует изменять предполагаемую сумму дивидендных выплат за 2016 г. из-за иска «Роснефти», заявил президент компании Михаил Шамолин.

Ранее он заявил, что иск «Роснефти» нанес «серьезный удар по рыночной капитализации АФК "Система". «Действия истцов нанесли серьезный удар по рыночной капитализации АФК "Система". При этом мы уверены, что требования истцов являются незаконными и необоснованными, и будем решительно отстаивать наши интересы всеми законными способами», – прокомментировал ситуацию Шамолин.

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Башкирии.