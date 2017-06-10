Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Москве по адресу ул. Крымский Вал, д. 3 стр. 2. Сообщение о пожаре в центре Москвы поступило в экстренные службы от очевидца в 15.31 мск, горела фасадная часть пятиэтажного здания.

Пожару был присвоен второй ранг. «В 16.09 мск благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве. Площадь возгорания уточняется.

Пострадавших в результате происшествия нет. Три сотрудника охраны, находившиеся в здании, самостоятельно покинули его до прибытия пожарных.