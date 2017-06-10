Минтранс не видит проблемы в оттоке российских пилотов в Азию

Министр транспорта России Максим Соколов считает, что отток российских пилотов на работу в зарубежные авиакомпании не является проблемой. «Не так страшен черт, как его малюют. Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет», — сказал Соколов.

«Здесь надо исходить из того, что авиация является одной из самых конкурентных в мировом масштабе отраслей экономики. Взаимодействие идет очень плотное, и наши компании, естественно, вынуждены конкурировать и за качество, и за цену билетов, ну и в том числе за рабочую силу», — отметил министр.

Он подчеркнул, что подготавливаемых в России пилотов вполне достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. «С точки зрения подготовки летного состава у нас достаточный прием в вузы. Несколько лет назад он был не очень большим, сейчас это порядка тысячи человек в год, и этого, конечно, вполне достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка», — заключил Соколов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Китай и Корею. Среди компаний, которых коснулась проблема, газета называет S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». По данным ее собеседников, за последние 2,5 года в регион уехали более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского».